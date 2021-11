Eric Adams: New York City wählt ein Chamäleon

Seinen letzten Wahlaufruf via E-Mail hätte Eric Adams eigentlich nicht nötig gehabt. Die Wahl zum Bürgermeister in der Demokratenhochburg New York City ist für den Kandidaten der dominierenden Partei am Dienstag so gut wie sicher.

Dennoch sagt die Eigenwerbung viel über Adams aus, der als erst zweiter Afroamerikaner das höchste Amt in der grössten Stadt der USA antreten dürfte: Er sei ein Arbeiterkind, aus ärmlichen Verhältnissen. «Nachdem ich von der New Yorker Polizei zusammengeschlagen worden war, wurde ich selbst Polizist, um für den Wandel von innen heraus zu kämpfen.» Der 61-Jährige scheint keine Mühe damit zu haben, seine Gestalt regelmässig zu wandeln, wie die «New York Times» schreibt.