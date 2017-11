Eric Joly: Unkonventionell, aber erfolgreich

Die Marke Guerlain in der Schweiz nach längerer Flaute zum Fliegen bringen. Nichts weniger hat sich Eric Joly vorgenommen, als er den Posten als General Manager des Parfumhauses für die Schweiz und Österreich antrat. Ihm zur Seite steht dabei indirekt, als Botschafterin des neuen Dufts «Mon Guerlain», die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie.

Von der Partnerschaft verspricht sich das 1828 gegründete französische Traditionshaus eine deutliche Verbesserung der Position in dem von Joly auf 300 Mio. Fr. geschätzten Schweizer Parfummarkt. Ein Defizit ortet der 56-Jährige besonders in der Deutschschweiz, wo der Bekanntheitsgrad zu gering sei. Die Markteinführung des frischen Dufts mit dem Aushängeschild Angelina Jolie als Ergänzung zu «Shalimar» und «Vetiver» soll erste Erfolge gezeigt haben. Kreiert hat den Duft, in dem Lavendel aus der Provence eine tragende Rolle spielt, übrigens ein Schweizer, Thierry Wasser aus Lausanne.

Eric Joly ist mit der Welt des Parfums bestens vertraut. Seit fast dreissig Jahren arbeitet er in der Branche. Zur LVMH-Tochter Guerlain stiess er 2013 als Länderchef in Italien. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen und Ländern vor allem für L’Oréal (OR 185.4 -0.43%) tätig. Israel, Spanien, Lateinamerika und Osteuropa gehören dazu. Auch die Schweiz kennt Joly von Berufs wegen. Von 2004 bis 2007 leitete er den Bereich L’Oréal Luxe.

Joly ist in Paris kein seltener Name. Physiker, Manager (Air Liquide (AI 105.6 -0.98%)), Magistraten (in Zeiten de Gaulles) und Juristen tragen den Familiennamen. Eric fällt mit seinem Werdegang etwas aus dem Rahmen. Für vier Jahre unterbricht der Grossstädter seine Karriere in der Schönheitsindustrie, um sich in Korsika für ein Agrarprojekt zu engagieren. Auf dem zuvor brachliegenden Familienbesitz gedeihen nun Mandelbäume. Es wurde ein grosses Abenteuer voller Überraschungen, auch finanzieller Art, aber eines, das Joly nicht missen möchte. Korsika ist nun zwar nicht mehr primär Arbeitsort, aber dennoch mehr als geschätztes Ferienziel.

Zur Fortsetzung der Karriere in der Parfümerie kam es, als Guerlain einen Profi für die Wiederbelebung abgeflauter Märkte suchte. Der Markt- und Distributionsprofi Joly kam da wie gerufen. Sein unternehmerischer Einsatz in Korsika fiel auf und machte den Unterschied zu den unter INSEAD-Abgängern üblichen Karrieren. Joly hatte zwar ebenfalls ein Managementprogramm an der Kaderschmiede in Fontainebleau absolviert, doch der vermeintliche Karrierebruch erwies sich als Glückstreffer. Unerschrockenheit, Klarheit und Durchsetzungsvermögen sind Eigenschaften, die Joly zuerkannt werden. Für die Verpflichtung bei Guerlain war zudem ausschlaggebend, dass er fliessend Italienisch spricht und mit kleinem Budget zu haushalten weiss.

Nun obliegt Eric Joly die Verantwortung für die Märkte Schweiz und Österreich. Für diese Konstellation liegt es nahe, dass der Sitz in Zürich und nicht in Genf liegt. Jolys schönstes Kompliment an Zürich: Er lernt Deutsch und freut sich besonders, die lokale Gastroszene kennenzulernen. Dass der TGV nach Paris nur noch vier Stunden braucht, steigert für den Parisien de souche den Charme der Limmatstadt.