Ermotti erwartet jahrelanges Berufungsverfahren

(Reuters/SPU) UBS-Chef Sergio Ermotti stellt sich im Rechtsstreit über Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Frankreich auf ein jahrelanges Berufungsverfahren ein. Die Schweizer Grossbank habe gegen die Strafzahlung von insgesamt 4,5 Mrd. € Berufung eingelegt.

Das Berufungsgericht werde den Fall nun neu auflegen. «Dieser Prozess wird voraussichtlich einige Jahre dauern», erklärte Ermotti in einem Reuters am Mittwochabend vorliegenden Schreiben an die Belegschaft. Auch «Finanz und Wirtschaft» liegt das Memo vor.

Darin wies der CEO die Anschuldigungen gegen die Bank erneut zurück. Dies war auch während des Prozesses die Strategie der Bank. Ermotti erklärte, die «Oberflächlichkeit» des Urteils sei verblüffend. Das Gericht sei nicht auf die Argumente eingegangen, die die Bank in der fünfwöchigen Gerichtsverhandlung vorgetragen habe. «Das muss vom Berufungsgericht behandelt werden», erklärte Ermotti.

Eine Banksprecherin bestätigte den Inhalt.

Zuvor hatte ein französisches Gericht das Institut zu einer Busse von 3,7 Mrd. € und einer Schadenersatzzahlung von 800 Mio. € verurteilt. Dem Institut und einigen früheren Mitarbeitern wird vorgeworfen, zwischen 2004 und 2012 Steuerflüchtlingen aus Frankreich geholfen zu haben, Geld in der Schweiz zu verstecken.

