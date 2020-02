Ermotti hat 12,5 Mio. verdient

(AWP) UBS-Konzernchef Sergio Ermotti hat 2019 weniger verdient als im Vorjahr. Konkret betrug die Gesamtentschädigung 12,5 Mio. nach 14,1 Mio. Fr. für 2018.

Sie setzt sich zusammen aus einem konstant gebliebenen Grundgehalt von 2,5 Mio. Fr. und weiteren fixen Entschädigungen von 0,3 Mio.; dazu kamen variable Vergütungen in Höhe von 9,7 Mio. (Vorjahr: 11,3 Mio.), wie dem am Freitag veröffentlichten Vergütungsbericht zu entnehmen ist. Grund für den Rückgang sind unter anderem, dass die Ziele in Bezug auf die Eigenkapitalrendite oder den Reingewinn nicht ganz erfüllt wurden.

Auch die Busse im Steuerverfahren in Frankreich hat einen Einfluss auf die Entschädigung. Die Bank wurde bekanntlich im letzten Februar zu einer milliardenschweren Busse verurteilt, wobei der Fall im kommenden Juni in zweiter Instanz wieder aufgenommen werden soll. Ein Teil der Zahlung an Ermotti hängt vom endgültigen Ausgang des Falls ab.

Die gesamte Geschäftsleitung hat insgesamt 102,1 Mio. Fr. verdient gegenüber 100,8 Mio. im Jahr davor. Da die Anzahl Geschäftsleitungs-Mitglieder in den Jahren jeweils nicht korrespondieren, sind die Zahlen nicht immer genau vergleichbar. Per Ende Jahr waren aber jeweils 13 Mitglieder in der Geschäftsleitung vertreten.

Khan erhält 8 Millionen

Der neue Co-Chef der Vermögensverwaltung Iqbal Kahn, der Anfang Oktober bei der UBS (UBSG 10.54 -4.79%) angefangen hat, erhält für 2019 eine einmalige Zahlung (replacement award) von 8,1 Mio. Fr. Damit dürften seine mit dem Wechsel zur UBS verfallenen Ansprüche beim vorherigen Arbeitgeber Credit Suisse (CSGN 10.8 -5.18%) abgegolten worden sein. Inklusive diesen Betrag beträgt die Entschädigung der Geschäftsleitung 110,2 Mio. Fr.

Nicht nur CEO Ermotti, sondern auch Verwaltungsratspräsident Axel Weber erhielt letztes Jahr eine geringere Entschädigung als 2018. Sein Gesamtgehalt für 2019 betrug noch 5,2 Mio. Fr. nach 6,0 Mio. im Jahr davor. Auch ist ein Teil der Entschädigung an die endgültige Lösung des Gerichtsfalls in Frankreich gebunden.

Der gesamte Verwaltungsrat verdiente mit 12,5 Mio. nach 13,4 Mio. ebenfalls weniger als 2018.