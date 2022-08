Erneuter Inflationsanstieg erhöht Druck auf die EZB

Privathaushalte und Unternehmen im Euroraum warten weiterhin auf den Höhepunkt in der Inflation. Wann der kommt, ist mit den anstehenden Preisschüben in Deutschland im Herbst aber noch nicht absehbar. Dort laufen Hilfspakete der Regierung gegen den Teuerungsschub aus, was den Preisauftrieb wieder verschärfen dürfte. Wie die Statistiker von Eurostat am Mittwoch mitteilten, stiegen Konsumentenpreise im August um 9,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat, im Juli lag der Anstieg noch bei 8,9%.

Besonders beunruhigend ist der erneute Anstieg der Kernrate der Inflation: Ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak nahm die Jahresrate von 4,0 auf 4,3% zu. Bereits im Juli war die Kernrate um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. «Und damit dürfte der Hochpunkt der Inflation noch immer nicht erreicht sein», schreiben die Ökonomen der Commerzbank in einer Analyse. Vielmehr werde die Inflationsrate im September voraussichtlich einen weiteren Satz nach oben machen.

0,75 Prozentpunkte der EZB stehen im Raum

Unklar bleibt aber, ob der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sich nächste Woche auf einen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten einigen wird. Eine Reihe von Notenbankern hatte sich seit dem Wochenende für ein harscheres Vorgehen ausgesprochen. Doch selbst Bundesbankchef Joachim Nagel, eher dem Lager der Hardliner zuzurechnen, wollte sich bei einer Rede in dieser Woche noch nicht festlegen, wie stark der Zinsschritt ausfallen sollte.