Ernüchterung an Alpiq-GV

«Sie vertreten nur das Grosskapital!», warf ein Aktionär dem Verwaltungsratspräsidenten Jens Alder an der ausserordentlichen Generalversammlung am Mittwoch vor. Vor zwölf Jahren sei er bei Alpiq eingestiegen bei einem Kurs von 400 Fr. und habe seither 700 000 Fr. verloren. Und nun werde er «enteignet», klagte der ältere Herr.

Er sprach damit das Übernahmeangebot der Anlagestiftung von Credit Suisse (CSA) an die Publikumsaktionäre an. 70 Fr. pro Aktie sind für die verbleibenden rund 12% des Kapitals geboten. Halten die künftigen Kernaktionäre CSA, EOS und KSM 90%, können sie die Aktionäre über eine Abfindungsfusion herausdrängen. Von Enteignung spricht auch Eric Knight. Der Aktivist hält über seinen Fonds Knight Vinke 1,3% an Alpiq. Kurz vor der GV schickte er dem Verwaltungsrat einen Brief, in dem er Widerstand ankündigt gegen die Pläne, die Publikumsaktionäre herauszudrängen. Im Schreiben, das der FuW vorliegt, heisst es weiter, eine Reihe institutioneller Investoren teile die Ansicht von Knight (FuW berichtete).