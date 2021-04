Dax: erst einmal nur seitwärts

Der Deutsche Aktienindex hat sich schnell stabilisiert, aber wer nun auf eine schnelle Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hofft, sollte sich das jüngste Zwischenhoch zuerst genauer ansehen.

Die jüngste Konsolidierung des Dax stoppte – zumindest vorläufig – an den gleichen technischen Grenzen, die bereits im März eine Bodenbildung begünstigten: Die Kombination von Monatsdurchschnittspreis (blau) und Aufwärtstrendkanal-Untergrenze (grün) generierte ein weiteres Mal genug kurzfristige Nachfrage. Aber folgt, wie vor rund einem Monat, diesmal auch wieder ein Anstieg an den oberen Rand des steigenden Kurskanals, der derzeit bei rund 15’800 verläuft? Auszuschliessen ist das zwar nicht, aber es sprechen auch einige Faktoren dagegen.

Im März stabilisierte sich der Dax an den vorausgegangenen Tiefpunkten um 14’400, diesmal wurde ein – wenn auch nur kleines – neues Zwischentief im Zuge der Konsolidierung markiert. Auch der statistisch ermittelbare Aufwärtsspielraum endet bereits bei 15’500/15’600 (graue Fläche). Dazu kommt, dass in den vergangenen Tagen hohe Volumen am jüngsten Zwischenhoch im Bereich der 15’500er-Marke gehandelt wurden.

Die Balkengrafik am rechten Rand des Charts (schwarz) zeigt, auf welchen Preisniveaus sich der Umsatz verteilt. Hier ist klar erkennbar, dass der Markt ganz oben von vielen Teilnehmern abverkauft wurde – dies spricht für eine technische Barriere. Ein Ausbruch darüber dürfte etwas mehr Zeit benötigen, auch ein erneuter Test der Schwankungskorridor- Untergrenze bei 14’900/15’000 ist vorher alles andere als unwahrscheinlich.

Die gute Nachricht ist: Selbst wenn es wieder zu einer Korrekturphase kommt, zeigen die Trends des Dax mittel- bis langfristig nach oben. Mehr als eine Konsolidierung zurück in Richtung der 14’100er-Marke droht aus heutiger Sicht kaum, im schlimmsten Fall ist der Durchschnittspreis um 13’500 das Ziel (violett).

Trading-Idee: Unverändert bleiben Long-Papiere wie der hier mehrfach präsentierte Valor 48958400 der UBS eine Option, um auf steigende Kurse zu setzen. Allerdings können Anleger, die inzwischen grössere Gewinne verzeichnen, einen Teil davon auf dem aktuellen Niveau mitnehmen. Hält die jüngste Entwicklung an, dürften neue Käufe auch bald wieder zu günstigeren Preisen möglich sein.