Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken überraschend gering

(Reuters) Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist anders als erwartet kaum gesunken. Insgesamt stellten vorige Woche 793’000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es revidiert 812’000. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für vorige Woche mit einem stärkeren Rückgang auf 757’000 Anträge gerechnet.

In der Corona-Krise gingen in den USA pandemiebedingt bislang unter dem Strich an die 10 Mio. Jobs verloren. US-Notenbankchef Jerome Powell hat angesichts der Jobmisere einen nationalen Kraftakt zur Überwindung der Krise gefordert. Die neue Finanzministerin Janet Yellen, Powells Vorgängerin, hat eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung für das nächste Jahr in Aussicht gestellt.