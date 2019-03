Erste Jahresbilanz für Jan Jenisch bei LafargeHolcim

Wachsen und die Profitabilität steigern: Das sind die Ziele, die Jan Jenisch für den Zementkonzern LafargeHolcim ausgegeben hat. Oder wie Finanzchefin Géraldine Picaud es an einem Investorentag Ende November ausdrückte: «It’s pretty simple, we need to earn more with less spending.» Am Donnerstag wird sich zeigen, ob Jenisch und Picaud diese Ziele in ihrem ersten ganzen Jahr als CEO und CFO erreicht haben: LafargeHolcim legt dann ihre Jahreszahlen vor.

Erreicht haben dürfte LafargeHolcim das Wachstumsziel: Die ursprüngliche Prognose zum Umsatzplus von 3 bis 5% hat der Zementkonzern bereits nach neun Monaten übertroffen. Bis Ende September fiel der Umsatz 5,1% höher aus. Für das Gesamtjahr hat LafargeHolcim das Zielband daher erhöht: Das Unternehmen prognostiziert nun ein Wachstum von 4 bis 6%. Analysten erwarten einen Wert im obersten Bereich dieser Bandbreite: Die durchschnittliche Schätzung liegt bei 27’638 Mio. Fr. Umsatz. Gegenüber den 26’129 Mio. von 2017 entspricht das einem Plus um 5,8%.