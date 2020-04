Erste US-Bundesstaaten versuchen eine Lockerung

Nun ist es soweit. Erste amerikanische Bundesstaaten lockern die wirtschaftlichen Beschränkungen. Ab Freitag dürfen in Georgia Bowlingbahnen, Fitnesscenter, Nagelstudios und ähnliche Geschäfte wieder Kunden empfangen. Ebenfalls am Freitag ist es in Texas Einzelhändlern erlaubt, Güter zum Abholen bereitzustellen. Bereits seit vergangenem Freitag dürfen Gemeinden in Florida die Strände wieder den Besuchern freigeben – sofern Abstandsregeln (Social Distancing) eingehalten werden.

Diverse Staaten planen eine Lockerung. Was aber fehlt, ist eine koordinierte Vorgehensweise. US-Präsident Donald Trump hat vergangenen Donnerstag zwar einen Plan zur Öffnung der US-Wirtschaft präsentiert. Dem Plan mangelt es aber an Details und Trump an Autorität. So überlässt er es den Gouverneuren, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Ergo agieren die meisten Staaten für sich. Ein Potpourri von Strategien und Massnahmen zeichnet sich ab. Das gab es bereits, als die Wirtschaft heruntergefahren wurde.