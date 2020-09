Erzwungener Mieterlass ist verfassungswidrig

Die Coronakrise hat etliche ge­setzgeberische Blüten hervor­gebracht. Die Staatsgläubigkeit scheint auch im Parlament keine Grenzen mehr zu kennen. Die vielleicht absonderlichste Vorlage ist das vom Bundesrat am vergangenen Freitag präsentierte Covid-19-Geschäftsmietegesetz.

Die zuhanden des Parlaments verabschiedete Vorlage inklusive Botschaft geht auf zwei gleichlautende Motionen in beiden Kammern des Parlaments zurück. Sie wurden in der Sommersession von einer Links-Grün-Mitte-Allianz (ALV 164.38 0.81%) im National- wie auch im Ständerat sehr knapp gut­geheissen. Die Vorstösse verlangen im Grundsatz, dass Mieter, die ihr Geschäft wegen der Coronamassnahmen schliessen mussten oder nur sehr eingeschränkt arbeiten konnten, für diese Zeit lediglich 40% der Miete bezahlen müssen.

Obwohl der Bundesrat die Motionen ablehnte, war er gezwungen, gegen seinen Willen eine entsprechende Gesetzesvorlage zu erarbeiten. Die Regierung hat die Botschaft verabschiedet – und sich gleich davon distanziert. Sie verzichtet explizit darauf, «dem Parlament die Zustimmung zum Gesetzesentwurf zu beantragen» – eine Rarität im Betrieb in Bundesbern.

Willkürliche Regelung

Der Bundesrat scheut vor allem den mit dem Gesetz verbundenen Eingriff in privatrechtliche Geschäftsbeziehungen. Er hat denn auch schon am 8. April entschieden, von solchen Eingriffen abzusehen, und hat die involvierten Mietparteien wie auch die Kantone aufgerufen, pragmatische Lösungen zu finden, was sehr viele auch getan haben.

Die Scheu des Bundesrats ist mehr als gerechtfertigt. Das Gesetz, das sich am Wortlaut der erwähnten Motionen orientiert, verlangt, dass die betroffenen Un­ternehmen für die relevante Zeitspanne vom 17. März bis 21. Juni lediglich 40% der Miete schulden. Der Vermieter also muss 60% selbst schultern, obwohl er gar keinen Einfluss auf die Schliessung der Geschäfte hatte.

Die Regelung bezieht sich auf einen Nettomietzins von maximal 20 000 Fr. pro Monat und Objekt. Für Mieten zwischen 15 000 und 20 000 Fr. können die Miet­parteien auf die Regelung verzichten. Vom Gesetz wären schätzungsweise 80 000 Mietverhältnisse betroffen. Der Ausfall an Mietzinsen zulasten der Vermieter wird in der Botschaft auf gut 200 Mio. Fr. geschätzt.

Es fällt schwer, diese Regelung in der Sache nachzuvollziehen. Die Lastenverteilung ist einseitig, der Schlüssel 40/60% ist völlig willkürlich. Die Einseitigkeit fällt umso mehr ins Gewicht, als viele Geschäftsbetreiber zudem von Notkrediten profitieren konnten.

Im Gesetz ist auch ein Härtefallfonds zugunsten der Vermieter vorgesehen, wenn dadurch Notlagen entstehen. Der Fonds soll mit maximal 20 Mio. Fr. dotiert werden. Darin spiegelt sich die ganze ­Absurdität des Vorgehens. Da folgt auf eine beschlossene Massnahme gleich eine weitere Intervention, um unliebsame Folgen zu korrigieren. Das ist das Elend des Staatsinterventionismus.

Mit dem Eingriff in privatrechtliche Verträge wird auch die Eigentumsfreiheit erheblich tangiert. Zudem darf nicht vergessen werden, dass durch diese Regelung auch die Pensionskassen in Mitleidenschaft gezogen werden, vermieten sie doch viele Geschäftsliegenschaften an kleine und mittlere Unternehmen. Ihnen würde das Leben in für sie bereits schwierigen Zeiten noch etwas schwerer gemacht. Die ohnehin schon unsicher gewordene Basis der Altersvorsorge würde weiter aufgeweicht.

Mit dem Gesetz wird zudem eine Wettbewerbsverzerrung geschaffen zwischen Betrieben, die ihre Geschäftsliegenschaft mieten, und denjenigen, die in ihrer eigenen Liegenschaft arbeiten. Letztere müssen ihre vollen Kosten selbst tragen, denn sie erhalten ja keine Reduktion.

Insgesamt stellt sich die Frage der Verfassungsmässigkeit der Vorlage. Der Bundesrat widmet dem Thema in seiner Botschaft wohl ein Kapitel. Er erkennt denn auch einen Eingriff in das Eigentumsrecht, unterlässt es jedoch, die Frage der Verfassungsmässigkeit klar zu beantworten. Die Landesregierung will sich wohl nicht dem Vorwurf aussetzen, ein verfassungswidriges Gesetz vorzulegen.

Anders sieht das der Hauseigentü­merverband Schweiz. Er bezeichnet die Vorlage klar als verfassungswidrig und willkürlich. Er stützt sich dabei auf ein Gutachten von Alt-Bundesrichter Peter Karlen, das dieser zusammen mit dem Rechtsanwalt Markus Rüssli im Auftrag des Verbands erarbeitet hat.

Das Verdikt ist klar: «Die vorgesehenen Regelungen erweisen sich in mehr­facher Hinsicht als verfassungswidrig.» Die ­Gutachter verweisen vor allem auf die Verletzung der Eigentumsgarantie ­sowie der Wirtschaftsfreiheit und der Wettbewerbsneutralität. Weiter monieren sie, dass das Prinzip der Rechtsgleichheit verletzt werde und das Gesetz gegen das verfassungsrechtliche Verbot der Rückwirkung verstosse.

Der Mieterverband nimmt naturgemäss die gegenteilige Position ein, denn seine Klientel würde profitieren. Auch er hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es beschäftigt sich allerdings nicht mit der Verfassungsmässigkeit der Vorlage, sondern lediglich mit der Frage, ob der Mietzins geschuldet ist, wenn die Mieter ihre Geschäftstätigkeit wegen Corona nicht ausüben können. Es kommt zum Schluss, dies sei nicht der Fall.

Referendum wünschenswert

Die Vorlage kommt voraussichtlich in der Sondersession im Oktober in den Nationalrat und im Dezember in den Ständerat, die Behandlung ist dringlich. Der Hauseigentümerverband empfiehlt dem Par­lament, «das verfassungswidrige, willkürliche Gesetz zu verwerfen». Der Verband will zunächst die Debatte abwarten. Nach Auskunft von Verbandsdirektor Markus Meier wird ein Referendum gegen das ­Gesetz als Möglichkeit in Betracht ge­zogen. Ein entsprechender Entscheid ist allerdings noch nicht gefallen.

Sollte das Parlament diesem völlig missglückten Gesetz zustimmen, wäre ein Referendum wünschenswert. Die Vorlage missachtet etliche verfassungsmässige Grundrechte. Zudem besteht die Gefahr, dass ein Präjudiz geschaffen wird für künftige Krisen und Katastrophenfälle.

Das Parlament ist durch die Coronakrise gleichsam in einen legislatorischen Furor geraten, es will alles und jedes den Staat regeln lassen. Die Eigenverantwortung und das Eigentumsrecht werden als zentrale Basis einer liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung weiter zurückgedrängt. Die Verfassung als Richtschnur gesetzgeberischen Handelns ist gefährlich in den Hintergrund gerückt. Es ist am Volk, das Parlament zu stoppen und es wieder auf die Verfassung zu verpflichten.