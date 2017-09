Es darf reguliert werden

Zu viele Politiker und Beamte unterliegen dem offenbar unzähmbaren Drang zu steter Regulierung, sie scheint gleichsam ihre Daseinsberechtigung zu sein. Diesem Antrieb gehorcht auch die Bundespräsidentin und Vorsteherin des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Doris Leuthard. Das war so in Sachen Energiestrategie 2050, und es ist so betreffend die am Donnerstag vorgestellte Botschaft zur Revision des Fernmeldegesetzes.

Die von der Bundespräsidentin vor den Medien angeführten vier Ziele der Revision klingen zunächst gut. Es gehe um Deregulierung und Vereinfachung, um den Schutz der Konsumenten, die Förderung des Wettbewerbs sowie den Schutz vor Cyber-Attacken. Wer möchte solche Zielsetzungen nicht unterschreiben?

Bei näherer Betrachtung tauchen allerdings rasch Fragen auf. Die Deregulierung betrifft lediglich zwei Nebenschauplätze. Dafür wird in zentralen Bereichen massiv interveniert. Das gilt in erster Linie für die Behandlung der Telekommunikationsnetze. Der Bundesrat setzt dabei auf Technologieneutralität, der Zugang zu allen Netzen soll erfasst werden. Grundsätzlich gilt zunächst, wenn neue Technologien sofort reguliert werden, bremst das die Investitionsbereitschaft der involvierten Unternehmen, die Entwicklung verlangsamt sich. Im konkreten Fall ist der Ausbau der Glasfasernetze, vor allem durch Swisscom, betroffen.

Mit der Gesetzesrevision will sich der Bundesrat die Kompetenz geben lassen, im Fall von Marktversagen bei neuen Technologien einzugreifen, den Zugang zu den Netzen zu regulieren und so den Wettbewerb zu fördern. Damit eröffnet sich für den Bundesrat ein enormes Eingriffspotenzial. Die Erfahrung zeigt, dass er dieses, auch unter politischem Druck, eher früher als später nutzen wird. Die Gefahr, dass bald sämtliche Netze entsprechend reguliert werden, ist akut. Überdies sind Interventionen in Fällen von Marktversagen oder Missbrauch Sache der Wettbewerbskommission. Dafür braucht es keine neue Regulierung – und besonders keine auf Vorrat. Der Wettbewerb leidet.

Die Revisionsvorlage sieht gesetzliche Eingriffe in etlichen weiteren Bereichen vor: Stichworte sind etwa Konsumenten- und Jugendschutz, Roamingpreise, Werbeanrufe oder die Gleichbehandlung aller Teilnehmer im Netz (Netzneutralität). Die vorgesehenen Eingriffe sind in vielen Fällen nicht nötig oder gehen viel zu weit.

Die Schweiz verfügt im internationalen Vergleich über eine flächendeckende und äusserst leistungsfähige Telecominfrastruktur. Der Wettbewerb funktioniert, und es wird überdurchschnittlich viel investiert. Die bisherigen Rahmenbedingungen haben sich bewährt. Die vorliegende Revision des Fernmeldegesetzes, droht dies – ohne jede Not – zu gefährden. Sie gehorcht dem interventionistischen Zeitgeist. Das Etikett der Deregulierung und der Förderung des Wettbewerbs ist grob irreführend.