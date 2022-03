Es drohen Milliardenverluste bei russischen Obligationen

Anleger in russischen Anleihen wissen derzeit nicht, ob sie ihre investierten Mittel jemals wiedersehen. Zur Verteidigung der eigenen Währung hat die russische Zentralbank seit Montag Überweisungen an ausländische Investoren verboten. Diese Woche wurde zwar fälliger Zins auf eine staatliche Rubelanleihe gezahlt, berichtet Bloomberg, aber wohl nicht an alle Gläubiger.

So sollen am Mittwoch nur einheimische Gläubiger bedient worden sein, was eigentlich einem teilweisen Zahlungsausfall gleichkommen würde. Dabei handelt sich um Föderale Schuldanleihen Russlands, die unter der Abkürzung OFZ bekannt sind.

Die Zentralbank versuchte die Anleger diese Woche zu beruhigen, indem sie die Einstellung der Zahlungen als vorübergehend bezeichnete. Nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur Interfax soll der Zahlungsstopp an Ausländer ein halbes Jahr dauern.

Russische Frankenanleihen unter Wasser

Auch Anleger, die in russische Frankenanleihen investiert sind, könnten in den nächsten Wochen von einem Verzug oder Ausfall von Zahlungen betroffen sein. An der Schweizer Börse Six sind neun Obligationen aus Russland kotiert: Allein fünf Anleihen sind von der staatlichen russischen Eisenbahn.