Es droht ein Schwarzpeterspiel

Die Entwicklung der Coronaepidemie beherrscht derzeit die öffentliche Diskussion – kein Wunder, angesichts der rasant steigenden Ansteckungszahlen. Die Kantone, die in der Bekämpfung der Epidemie nun die Führung haben, verschärfen die Massnahmen massiv und der Bundesrat hat seinerseits für kommenden Mittwoch weitere Schritte angekündigt.

In der Debatte geht ein Thema völlig unter: Kaum jemand spricht über die Kosten der Epidemiebekämpfung. Im Lockdown im Frühjahr hatte der Bund sehr rasch gehandelt und ein umfangreiches wirtschaftliches Rettungspaket geschnürt. Er war auch in der Verantwortung, denn er hatte die einschneidenden Massnahmen verfügt. Es ist klar: Die Folgen eines verordneten Lockdowns zählen nicht zu den normalen unternehmerischen Risiken.

Getreu dem Verursacherprinzip, einer tragenden Säule einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung, müssten die Kantone nun für die Folgen der von ihnen verschärften Massnahmen geradestehen. Da ist allerdings wenig Lust zu verspüren. Am Donnerstag kündigte Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, nach den Gesprächen mit Bundesrat Alain Berset an, die Kantone würden schärfere Massnahmen beschliessen. Einige haben das auch schon getan. Auf die Frage, ob sie denn auch bereit seien, die Kostenfolgen zu tragen, antwortete er mit nicht viel mehr als einem Schulterzucken – darüber werde man reden müssen.

Das Thema Kosten steht derzeit bei den Kantonen ebenso wenig im Vordergrund wie beim Bund. Das könnte sich rächen: Die Schäden der neuen Einschränkungen könnten wesentlich grösser werden als im Frühjahr. Viele, vor allem kleinere Unternehmen, die den Lockdown mit Müh’ und Not überstanden haben, werden durch erneute Einschränkungen in einer Situation weitgehend ohne Reserven getroffen. Viele Unternehmen dürften derzeit kaum in der Lage sein, schon wieder entsprechende Kosten zu schultern.

So war denn der Tenor des ebenfalls am Donnerstag abgehaltenen runden Tisches von Wirtschaftsminister Guy Parmelin mit Wirtschaftsvertretern klar: Ein zweiter Lockdown muss auf jeden Fall verhindert werden. Sonst droht der Wirtschaft – und den öffentlichen Finanzen – irreparabler Schaden.

Auch ohne Lockdown werden wohl hohe Kosten anfallen: Angesichts der Einschränkungen etwa der Versammlungsfreiheit oder von Grossanlässen dürften viele Kulturinstitutionen, Sportvereine, Handelsbetriebe und auch Restaurants rasch in existenzielle Nöte geraten; bald könnten sich Konkursfälle häufen.

Es droht ein Finanzierungsgezerre zwischen Bund und Kantonen. Die Kantone erlassen einschneidende Massnahmen, wollen sich aber so weit möglich um die finanzielle Verantwortung drücken. Umgekehrt wird auch der Bund wenig Lust verspüren, für Massnahmen der Kantone gerade zu stehen, zumal er sich im Frühjahr Schulden in zweistelliger Milliardenhöhe aufgeladen hat. Den Schaden dieses Schwarzpeterspiels dürften in erster Linie die KMU tragen. Dieses Thema bedarf dringend grösserer Aufmerksamkeit.