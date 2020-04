«Es droht ein Zombie-Markt»

Wenn Mohamed El-Erian spricht, horchen Anleger auf. Der ökonomische Chefberater der deutschen Allianz-Gruppe ist einer der einflussreichsten Vordenker in Finanz- und Wirtschaftsfragen. 2009 prägte er den ­Begriff New Normal – ein Wirtschafts­umfeld mit schwachem Wachstum und niedrigen Zinsen. Nun fürchtet er als Folge von Corona ein neues New Normal: ein von neuen strukturellen Veränderungen gedämpftes Wachstumsumfeld.

Herr El-Erian, was bereitet Ihnen derzeit am meisten Sorgen?

Die Gefahr, dass die kurzfristigen Probleme für Wirtschaft und Gesellschaft strukturelle Schäden verursachen werden.

Zur Person

Mohamed El-Erian ist der Spitzendiplomat der Finanzmärkte. Der 61-Jährige stand unter anderem dem globalen Entwicklungsrat von US-Präsident Barack Obama vor (2012 bis 2017), leitete das operative Geschäft des US-Bond-Riesen Pimco, war mit dessen Gründer Bill Gross zudem Co-CIO (2007 bis 2014) und verwaltete das Stiftungsvermögen der Universität Harvard. Der Sohn eines ägyp­tischen Diplomaten promovierte an der Universität Oxford in Ökonomie, verfasste diverse Bestseller – sein letztes Werk erschien 2016 unter dem Titel «Aufstieg und Fall der Zentralbanken» – und lebt mit seiner Familie in Südkalifornien.