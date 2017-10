«Es gibt keine grossen Goldfunde mehr»

Wenige können im Goldsektor mehr Erfolg ausweisen als Pierre Lassonde. Der zuweilen etwas extravagante Kanadier hat Anfang der Achtzigerjahre mit der Gründung von Franco-Nevada ein ganz neues Geschäftsmodell in der Minenindustrie etabliert. Im Gegensatz zu typischen Förderkonzernen betreibt die Gruppe mit Sitz in Toronto keine eigenen Bergbauanlagen, sondern investiert in Lizenzen von Edelmetallvorkommen. Investoren hat diese Strategie in den vergangenen Jahren sehr hohe Renditen eingebracht. Lassonde gibt jedoch zu bedenken, dass heute kaum noch grössere Vorkommen entdeckt werden. Er sieht in US-Präsident Donald Trump einen wichtigen Treiber für den Goldpreis und misst dem gelben Edelmetall künftig bessere Chancen zu als Aktien.

