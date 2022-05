Es ist zu früh, Amazon abzuschreiben

Erfolgsrechnung: Die Pandemie, als die halbe Welt zu Hause bleiben musste, hat das Geschäft von Amazon enorm beflügelt, sowohl im Online-Handel wie auch im Cloud-Bereich AWS. Die Profitabilität hat nicht Schritt gehalten, da in Lieferkapazitäten investiert wurde, sowohl in das Personal wie auch in die Lieferflotten selbst. Der Gewinn pro Aktie ist aber wegen der hohen Investitionen traditionell von wenig Aussagekraft. Der Cashflow je Valor geht jedoch deutlich nach oben. Dividenden sind für Amazon-Aktionäre seit jeher ein Fremdwort.

01 | Erfolgsrechnung: Die Pandemie, als die halbe Welt zu Hause bleiben musste, hat das Geschäft von Amazon enorm beflügelt, sowohl im Online-Handel wie auch im Cloud-Bereich AWS. Die Profitabilität hat nicht Schritt gehalten, da in Lieferkapazitäten investiert wurde, sowohl in das Personal wie auch in die Lieferflotten selbst. Der Gewinn pro Aktie ist aber wegen der hohen Investitionen traditionell von wenig Aussagekraft. Der Cashflow je Valor geht jedoch deutlich nach oben. Dividenden sind für Amazon-Aktionäre seit jeher ein Fremdwort.

02 | Bilanz: Die Investitionen in eigene Lieferflug- und -fahrzeuge, um vor allem Prime-Kunden zügig zu bedienen, aber auch in Rechenzentrumskapazitäten wirken sich in der deutlich gewachsenen Bilanzsumme aus. Übernahmen beschleunigten den Effekt: 2017 etwa der grösste Zukauf in der Firmengeschichte, die Supermarktkette Whole Foods für 13,7 Mrd. $. Derzeit integriert der Konzern das Filmstudio MGM für 8,5 Mrd. $. Verschuldungsgrad wie Goodwill bewegen sich auf gesundem Niveau. Die Eigenkapitalquote dürfte höher sein.