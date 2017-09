Es müssen immer wieder neue Produkte her

Der Hersteller von Spezialkabeln sowie elektrischer und optischer Verbindungstechnik kann über die Jahre recht stabile Ergebnisse ausweisen. Angesichts des Charakters vieler Geschäfte ist das keineswegs selbstverständlich. Der Technologiewandel und Marktverschiebungen fordern das Unternehmen immer wieder heraus und zwingen zur Entwicklung neuer Produkte.

Während der Umsatz in den vergangenen zehn Jahren, jedenfalls im harten Franken, stagniert hat, musste ab 2011 der Wegfall des lukrativen Solarmarktes, für den Huber+Suhner (HUBN 58.45 0.34%) Komponenten gefertigt hatte, verkraftet werden. Dann folgte eine ausgeprägte Investitionsflaute im Bahnmarkt, die teilweise bis heute dauert, was sich seit mehreren Jahren in sinkendem Umsatz in diesem Geschäft manifestiert.

Dann setzte 2012 die Umrüstung des Mobilfunks auf den Übertragungsstandard 4G ein. Weil die Entwickler von Huber+Suhner vorausschauend auf diesen Moment hingearbeitet hatten und rechtzeitig die richtige Verbindungstechnik zur Aufrüstung der Antennen anbieten konnten, prasselten Aufträge in dreistelliger Millionenhöhe herein. Sie kompensierten das schwache Solar- und Bahngeschäft. Das zeigt: Huber+Suhners Geschäft ist unberechenbarer, als es vordergründig scheint. Der unerwartete Margenrückgang im laufenden Jahr ist ein weiteres Beispiel dafür.

Doch das Unternehmen ist sich der Volatilität eines Teils der Abnehmermärkte bewusst. Entwicklungen neuer Produkte werden deshalb von langer Hand vorbereitet und gesteuert. Ziel ist auch, auf die Richtung der Technologieentwicklung in möglichst frühem Stadium Einfluss zu nehmen, um sich künftiges Geschäft besser zu sichern. Das gelingt dank dem zunehmenden Fokus auf Innovation gut. Zudem hilft die recht breite Diversifikation. Dennoch können Jahre wie 2012, als die Betriebsmarge deutlich absackte, in Zukunft nicht ganz ausgeschlossen werden, denn die Produkterneuerung verläuft nicht immer synchron.

Auch jetzt befindet sich Huber+Suhner wieder in einer Übergangsphase. Mit der Korrektur seit Sommer bringt die Börse dies zu einem guten Teil zum Ausdruck. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 bezogen auf das kommende Jahr sind die Titel nicht überbewertet. Doch es fehlt ihnen, wegen der vorerst limitierten Wachstumsperspektiven, etwas an Reiz. Für Käufe sollten Investoren daher niedrigere Kurse an der Börse abwarten.

Die komplette Historie zu Huber+Suhner finden Sie hier. »