Es steht geschrieben

Wenn ihr nicht brav sei, dann kommen die Moskowiter und holen euch! – diese volkstümliche Ermahnung hat Swetlana Alexijewitsch in Kindertagen von ihrer Grossmutter zu hören gekriegt, in der Ostukraine. Alexijewitsch weiss Bescheid: ihre Mutter war Ukrainerin, ihr Vater Weissrusse und sie schreibt in russischer Sprache; 2015 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur. Sie lebte in Minsk, bevor sie Belarus verliess, aus Furcht vor den Schergen des Diktators Lukaschenko.

Bei Redaktionsschluss war unklar, ob Russlands Machthaber Putin seine Streitkräfte und allenfalls die seines Spiessgesellen Lukaschenko auf das Brudervolk der Ukrainer hetzen wird. Warum er die Ukraine überhaupt dermassen bedrängt, ist noch unklarer. Daran ändert auch die Überfülle an gelehrten geostrategischen Analysen des Russland-Ukraine-Komplexes wenig, die gegenwärtig hervorgebracht wird: Vieles daran ist plausibel, vermag dieses und jenes zu beleuchten – und hinterlässt einen dennoch etwas ratlos.

Nüchtern unter Betrunkenen

Mitunter bieten Literatur und Literaten ein Wissen, das über die Wissenschaft hinausgeht. Swetlana Alexijewitsch ist eine, die das Land kennt und den Leuten zuhört. Das zeigt sich etwa in ihrer Stimmensammlung «Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus». Nach der Annexion der Krim 2014 sagte sie ungeschminkt: «Die Russen haben nicht einmal eine vage Vorstellung davon, was eine zivile Gesellschaft sein könnte.» Eine Feststellung von innen, keine Beschimpfung von aussen. Von anderen Völkern lässt sich auch Unerbauliches sagen. Kein Volk wählt sich seine Geschichte, kein Land seine Geografie. Kein Staat ist ohne Fehl und Tadel, auch Demokratien nicht.

Oder eine andere Stimme, diejenige der Autorin Ljudmila Ulizkaja, die sich nach dem Krim-Husarenstück für die russische Intelligentsia schämte, weil diese dazu schwieg oder sogar applaudierte. In einem Essay sagt sie: «Mein Land krankt an aggressiver Unbildung, Nationalismus und imperialer Grossmannssucht.» Die Staatsführung bezeichnet sie als «Möchtegern-Supermänner und Anhänger von Gewalt und Arglist». Ulizkaja resignierend: «Ich fürchte, wir werden nie zur europäischen Völkerfamilie gehören.»

Der russisch-georgische Krimiautor Boris Akunin erhob, um im Bild zu bleiben, im Schicksalsjahr 2014 seine Stimme gegen Putin: «Einem Nüchternen ist es nicht wohl unter einem Dach mit einem Betrunkenen»; Akunin verliess das Land. Putin kanzelte seine Kritik mit der georgischen Herkunft ab (wo es doch sonst in Russland an lobenden Büchern über den Georgier Stalin nicht mangelt).

Ein Lesetipp ist Artur Klinaus Porträt seiner Heimatstadt: «Minsk. Sonnenstadt der Träume». Klinau, der mit einer Prise Nostalgie für ein seiner Geschichte bewusstes Belarus eintritt – das Land hat eine rund 400jährige litauisch-polnische Vergangenheit und eine «nur» 200jährige russisch-sowjetische – schreibt: «Das Unglück des russischen Volks lag schon immer darin, dass der Gesellschaft eine auch nur in Ansätzen einflussreiche Schicht freier Menschen fehlte.» Übrigens stammte Ignati Grinewizki, der Attentäter, der 1881 Zar Alexander II. umbrachte, aus dem polnisch-litauisch-belarussischen Kulturkreis.

An der Suwalki-Lücke

Was übrigens auch immer Putin sich noch von der Ukraine absäbeln wird – Belarus hat er im Sack. Der im Volk diskreditierte Lukaschenko hält sich allein, weil der Kreml ihn stützt; dafür bezahlt sein Land mit der Aufgabe aussenpolitischer Souveränität. Nun stehen in Belarus russische Truppen, und die haben erfahrungsgemäss Sitzleder. Belarus ist kein neutrales, garantiert atomwaffenfreies Land mehr. Putins Streitkräfte sind der Suwalki-Lücke nahe, die Kaliningrad von Russland trennt, bloss 65 km Luftlinie entlang der polnisch-litauischen Grenze. Für die Nato ist das von vitaler strategischer Bedeutung; dagegen ist der Donbas belanglos.

Zu diesem maroden Streifen, wo die «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk liegen, die der Kreml jetzt «anerkennt»: Der auch im Westen bekannte ukrainische Autor Juri Andruchowytsch hielt schon 1999 im treffend betitelten Essay «Das letzte Territorium» dazu fest, in Kiew sollte geprüft werden, «wie die Ukraine den Donbas loswerden könnte» – zu viele defizitäre Zechen, Arbeitslose, Kommunisten und halsstarrige Russen: «Aber wie soll man dort nur alle überreden, sich abzuspalten?» Der Rest ist jüngere Geschichte bzw. jüngste Aktualität. Donezk und Luhansk haben sich seit 2014 mehr und mehr abgespalten, allerdings nicht auf Anerbieten Kiews. Putin sendet jetzt Soldaten aus in diese Gegend. Andruchowytsch hat’s nicht erst hinterher schon vorher gewusst.

Alexander Solschenizyn sah auch einiges voraus. Mit dem schmalen Band «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch» und mit dem monumentalen «Archipel Gulag» legte er mutig Sprengstoff an die Fundamente der Sowjetunion. 1970 erhielt Solschenizyn den Nobelpreis für Literatur. Er musste Russland verlassen; im Westen wurde er zum Pop-Star.

Das allerdings war ein Missverständnis. Zwei Jahrzehnte später, als die Sowjetunion in der Agonie lag, veröffentlichte Solschenizyn ein Manifest zum Wiederaufbau Russlands, das sich heute wie Putins politisches Programm liest. 1990 schien es aus der Zeit gefallen, doch Solschenizyn war bloss seiner Zeit voraus: Er forderte den Zusammenschluss Russlands, der Ukraine und Belarus’ sowie des vorwiegend russisch besiedelten Nordens von Kasachstan, dies auf der geistigen Grundlage der russischen Orthodoxie. Die Trennung der drei ostslawischen Völker, aus Solschenizyns Sicht eine Folge mongolischer Knechtung im Osten bzw. polnischer Kolonisierung und Katholisierung im Westen, sei zu überwinden.

Nur Theaterdonner?

Putin beehrte den greisen Schriftsteller 2007; die beiden verstanden sich prächtig. Umso mehr, als sich der ehemalige Kommunist Putin zum Christen gewandelt (wenngleich nicht geläutert) hatte. Eine Schwäche der russischen Orthodoxie, deren Klerus in Symbiose mit dem Kreml blüht und gedeiht, besteht darin, dass ihr alles Grossrussische heilig ist, sonst aber nicht viel. Für Putin war es eine Blamage, als sich 2018 eine vom Moskauer Patriarchat unabhängige ukrainische Orthodoxie etablierte. Sollte er Kiew heimholen, würde er das Schisma aufheben, gewiss mit dem Segen des Moskauer Patriarchen.

Wird er’s tun? Auch die Schriftsteller wissen es nicht. Immerhin, Artur Klinau wagte jüngst eine Vorhersage: «Ich glaube, es wird keinen Krieg geben. Ein Krieg mit der Ukraine würde für Putin den Zusammenbruch seines Regimes bedeuten. Das, was sich gerade abspielt, ist politisches Theater.» Sein Wort in Gottes Ohr.