«Es wird Filialen ohne Schalter geben»

Konzentriert sich im Gegensatz zur Vermögensverwaltung auf die ausschliessliche Beratung des Kunden in Anlagefragen.

Bewirkt einen grösseren Aussenwert der Währung, was Exporte verteuert und Importe vergünstigt.

Periodische Gegenüberstellung sämtlicher Aktiven und Passiven an einem Stichtag. Die Aktivseite gibt Aufschluss über die Verwendung der Mittel, während die Passivseite über die Beschaffung der Mittel (Finanzierung) orientiert. Teil des Geschäftsberichts .

Angelsächsische Kürzel für Unternehmenschef (Chief Executive Officer), Leiter der Finanzabteilung (Chief Financial Officer), Leiter Anlagestrategie (Chief Investment Officer) sowie Leiter operatives Geschäft (Chief Operating Officer), die gemeinsam die Geschäftsleitung bilden.

Ein mit öffentlicher Werbung von Investoren zum Zweck gemeinschaftlicher Kapitalanlage aufgebrachtes Vermögen, das von der Fondsleitung in der Regel nach dem Grundsatz der Diversifikation auf Rechnung der Investoren verwaltet wird. Anlagefonds werden direkt bei der Bank und vermehrt auch über Internet-Plattformen gekauft und im Gegensatz zu ETF in der Regel nicht börslich gehandelt.

Setzen sich zusammen aus den Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform, den übrigen Verpflichtungen gegenüber Kunden (Kontokorrentkonten, Festgelder ) und den Kassenobligationen .

Ucits

Ucits (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) steht für zwei Dinge: zum einen für die EU-Fondsharmonisierungsrichtlinie (harmonisiertes Fondsrecht innerhalb der EU seit 1985), zum anderen für alle Fonds , die nach den Anforderungen dieser Richtlinie konzipiert sind. Mit Ucits IV steht mittlerweile die vierte Generation der EU-Fondsdirektive vor ihrer Realisierung (per 1. Juli 2011).