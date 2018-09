«Es wird richtig hässlich werden»

An den aufstrebenden Märkten braut sich etwas zusammen. Nach der Finanzkrise ist ein Strom billigen Geldes in die Schwellenländer geflossen. Dieser Trend hat nun gedreht, wobei steigende Zinsen, strapazierte Staatsfinanzen und die Angst vor Handelskonflikten Investoren beunruhigen. Die türkische Lira und der argentinische Peso sind eingebrochen. Chinas Börsen haben bedeutende Verluste erlitten. Das sei erst der Anfang, sagt Larry McDonald. Der Gründer des Researchdiensts «Bear Traps Report» weiss, wovon er spricht. Als Bondhändler bei Lehman Brothers hat er den Ausbruch der Finanzkrise aus nächster Nähe erlebt. Zu denken geben ihm vor allem die massiven Schulden, die sich in den Schwellenländern angestaut haben. Auch warnt er, dass IT-Aktien wie Apple, Amazon und Google am anfälligsten sind, wenn es an den Weltbörsen zu einer Korrektur kommt.

Herr McDonald, als Trader bei Lehman Brothers gehörten Sie zu den wenigen, die damals vor den Problemen im Subprime-Markt gewarnt hatten. Wo liegt heute das grösste Risiko für die Finanzmärkte?

In den Schwellenländern. Was sich dort abspielt, erinnert an das Desaster mit den faulen US-Hypotheken vor dem Ausbruch der Kreditkrise. In den aufstrebenden Märkten haben sich enorme Schulden angehäuft. Das gilt speziell für China, wo sich die Wirtschaft abkühlt und das Bankensystem sich bedrohlich aufgebläht hat. Umso gefährlicher ist der Handelskonflikt mit den USA. Ich fürchte, dass die US-Regierung sich nicht bewusst ist, wie verheerend sich weitere Handelsschranken auf das hoch verschuldete Finanzsystem Chinas auswirken könnten.

Was macht die Lage so gefährlich?

Das Problem ist nicht nur China. Auch andere Schwellenländer wie Brasilien oder die Türkei haben sich in grossem Stil verschuldet. Seit der Finanzkrise sind in den aufstrebenden Märkten insgesamt 15 Bio. $ an Krediten hinzugekommen, wobei ein Grossteil in Dollar oder Euro denominiert ist. Jetzt droht eine Welle von Zahlungsausfällen. Die Schuld an diesem Desaster wird letztlich den Zentralbanken in den USA und in Europa zugeschoben werden, weil sie eine viel zu lockere Geldpolitik betrieben haben.

Was könnte eine solche Krise auslösen?

Eine Schlüsselrolle spielt der Dollar, der wie eine globale Abrissbirne einschlägt. Die Währung vieler Schwellenländer ist zum Dollar stark gefallen, wodurch die Zinskosten explodieren. Im Fall der Türkei etwa hat sich die Lira zum Dollar seit Anfang Jahr rund 40% abgewertet. Ein türkisches Unternehmen, das bisher 1 Mio. $ Zinsen pro Quartal zahlte, muss nun 1,4 Mio. $ aufbringen. Das macht es immer schwieriger, die Schulden zu bedienen.

Was bedeutet das für die Finanzmärkte?

Unsere Researchfirma misst die Verfassung der Märkte anhand von gut zwanzig Risikoindikatoren, die im Vorfeld des Lehman-Crashs rot aufgeleuchtet hatten. Sie signalisieren, wie leicht Kredite erhältlich sind und wie schnell sich die Kreditbedingungen verändern. Derzeit verhärten sie sich im höchsten Tempo seit 2015, als China mit der Abwertung des Renminbis die Welt schockte. Ein Warnzeichen ist ebenso, wenn es zu Divergenzen bei Anlagen unterschiedlicher Kreditqualität kommt. Hier lässt sich beobachten, dass die Versicherungsprämien auf Anleihen asiatischer und europäischer Banken im Vergleich zu den Prämien auf Anleihen amerikanischer Institute zunehmen.

Was raten Sie Anlegern in diesem Umfeld?

Viele Investoren suchen Zuflucht in den FAANG-Aktien Facebook, Apple, Amazon Netflix und Google, ebenso wie Microsoft. Sie glauben, dass diese Titel Sicherheit bieten, da sich die US-Wirtschaft vom Rest der Welt abgekoppelt habe. Hinzu kommt, dass die FAANG-Aktien in passiven Anlageinstrumenten wie ETF grosses Gewicht haben. Insgesamt investieren über sechshundert ETF in diese sechs Werte, was einen enormen Zufluss an Mitteln bedeutet. Im QQQ-ETF zum Beispiel, der den Nasdaq 100 Index nachbildet, machen die FAANG-Valoren rund 40% der Gewichtung aus. Mit jeder Milliarde Dollar, die in diesen ETF investiert wird, gehen dadurch 400 Mio. $ in die FAANG-Titel, was absoluter Irrsinn ist.

Weshalb?

Als die Finanzkrise vor zehn Jahren eskalierte, wurde uns gepredigt, die Wirtschaft in den USA und Europa sei so schwer beschädigt, dass es kaum noch Wachstum geben werde. Deshalb müsse man auf die Bric-Länder Brasilien, Russland, Indien und China setzen, die so kräftig expandierten, dass ihnen selbst eine globale Rezession kaum etwas anhaben könne. Dieser Blödsinn wurde überall in den Wirtschaftsmedien verbreitet.

Die aufstrebenden Märkte sind seither aber tatsächlich viel schneller gewachsen als die Industrieländer.

Das Ergebnis ist aber enttäuschend. Der MSCI Emerging Markets Index notiert seit dem Lehman-Crash 70% im Plus, wogegen der S&P 500 200% avanciert ist. Doch jetzt wird der gleiche Unfug unter umgekehrten Vorzeichen gepredigt: Amerika ist der sichere Hafen, und Wachstumstitel wie Apple, Amazon und Netflix sind erste Wahl. All die ETF, die in FAANG-Aktien investieren, sind wie Schattenbanken. Sie sind vergleichbar mit den esoterischen Finanzinstrumenten, die faule US-Hypotheken verpackten. Wetten auf FAANG-Titel sind derart populär, dass es nicht genügend Liquidität gibt, wenn es zu Turbulenzen kommt und alle auf einmal aussteigen wollen. Einen Vorgeschmack hat der Kurssturz von Facebook gegeben, als über 120 Mrd. $ Börsenwert in einem Tag vernichtet wurden.

Wie schlimm könnte ein solcher Panikschub werden?

Die US-Börsen werden rund 20% einbrechen. Besonders hart wird es die FAANG-Titel treffen, die 30 bis 40% verlieren werden. Es wird also richtig hässlich werden, und es wird wohl in den nächsten sechs bis neun Monaten passieren.

Seit dem letzten Börsencrash ist ein Jahrzehnt vergangen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den Kollaps von Lehman Brothers zurückdenken?

Für die Finanzkrise wird Wallstreet verantwortlich gemacht. Das geht in Ordnung. Oft übersehen wird aber der Einfluss der Zentralbanken. Wenn das Federal Reserve eine strengere Geldpolitik betrieben hätte, dann wären Investmentbanken wie Lehman Brothers nie so grosse Risiken eingegangen. Die Zentralbanken hatten die Grundlage für die Exzesse an Wallstreet gelegt und haben diesen Fehler nun erneut gemacht. Das zeigt der rasante Anstieg der Schulden weltweit. Die Notenbanken eilen jedes Mal zu Hilfe und lockern die Geldpolitik, wenn es kritisch wird. Das mag die Situation jeweils temporär entschärfen. Auf lange Sicht schafft es aber eine Dynamik, in der die Angst vor Risiken immer mehr abnimmt.

Was spielte sich bei Lehman genau ab?

Auf dem Tradingfloor wurden wir damals immer wieder angespornt, mehr Risiken einzugehen. Der Grund dafür war die Absehbarkeit der Geldpolitik. Nach dem Platzen der Internetblase hatte das Fed die Zinsen für drei Jahre unter 2% gedrückt und straffte sie dann in einem transparenten Prozess mechanisch jedes Quartal. Diese Verlässlichkeit der Zinsentwicklung ermutigte die Konzernleitung von Lehman zu aggressivem Wachstum und gab der Bestie, die in den Finanzmärkten lebt, viel zu viel Nahrung.

Warum erkannte das Management von Lehman diese Gefahr nicht?

Die Chefetage war quasi von der Welt abgeschnitten. Für den Zugang zum 31. Stock am Lehman-Hauptsitz in Manhattan gab es einen separaten Lift, sodass wir den CEO Dick Fuld und andere Topmanager nie sahen. Ihr Fokus lag auf wohltätigen Stiftungen und einer Kunstsammlung im Wert von 200 Mio. $. Sie waren so absorbiert, dass sie den Überblick verloren. Zudem umgaben sie sich mit Leuten, die kaum etwas von Finanzen verstanden.

Wie hat der Crash Wallstreet verändert?

Lehman ist heute der Sündenbock für die Finanzkrise. Andere Banken waren aber noch mehr derangiert. Merrill Lynch etwa war ein totales Debakel. Im Vergleich dazu sind die meisten Grossbanken heute deutlich weniger verschuldet. Auch hat ein Transfer von Know-how stattgefunden, zumal viele talentierte Mitarbeiter von den Banken zu Hedge Funds und anderen Investmentfirmen abgewandert sind.

Wo besteht heute die grösste Gefahr, wenn es zu einer neuen Krise kommt?

Viele Banken halten Kredite von Schwellenländern. Mit den grössten Problemen dürften sich dabei Institute aus Kanada und Australien konfrontiert sehen. Zu einem einzelnen Grossereignis wie beim Kollaps von Lehman wird es aber nicht kommen. Diese Krise wird sich viel breiter auf den Finanzsektor ausweiten.

Warum?

Die Bestie in den Finanzmärkten nimmt nach jeder Krise eine neue Form an. In den Siebzigerjahren erschien sie in Gestalt unkontrolliert steigender Rohstoffpreise. Im nächsten Jahrzehnt folgte die Havarie mit den Sparkassen, als in den USA rund 700 Kleinbanken fast gleichzeitig in Konkurs gingen. Darauf kam es zur Schwellenländerkrise in den späten Neunzigerjahren und zum Platzen der Internetblase im Jahr 2000. Vor zehn Jahren erschütterte der Crash im Häusermarkt dann die Grossbanken, wogegen sich kleinere Institute relativ gut hielten. Seither hat sich die Bestie erneut verwandelt und kommt nun in den aufstrebenden Märkten zum Vorschein.

Was könnte das für die Schweiz bedeuten?

Weltweit hat sich kaum ein anderes Institut so grossen Risiken ausgesetzt wie die Schweizerische Nationalbank. Sie hat sich unter anderem stark in den FAANG-Aktien engagiert und damit gute Gewinne erzielt. Die Verantwortlichen der SNB denken wohl, sie seien besonders clever. Sie könnten aber bald wie Dummköpfe dastehen, wenn es zum Crash kommt. Verabschiedet sich die SNB nicht schleunigst aus den FAANG-Titeln, wird es ein Fiasko geben, und die Schweizer Bevölkerung wird viel Geld verlieren.

Wie sollten sich Investoren demnach verhalten?

Das mag sich jetzt verrückt anhören. Die besten Chancen bieten sich jedoch in Aktien aus Schwellenländern, denn sie sind gerade im Vergleich zu amerikanischen Valoren enorm günstig bewertet. Die Börsen in China beispielsweise haben allein seit Anfang Jahr fast 20% verloren, wogegen sich der S&P 500 nahe dem Rekordhoch bewegt. Der grösste Kurssturz wird sich daher in den Industrieländern abspielen. Selbst wenn die Kreditkrise in den aufstrebenden Märkten eskaliert, lohnt es sich demnach, den Fokus in den kommenden Monaten auf Aktieninvestments in Schwellenländern zu verlagern.

Das klingt aber recht riskant.

Auf den ersten Blick mag das vielleicht gefährlich erscheinen. Gut denkbar ist aber, dass China ein neues Stimulusprogramm lancieren wird, wenn sich das Wachstum weiter verlangsamt. Bringt die Krise in den Schwellenländern die Finanzmärkte in Turbulenzen, dürfte auch die US-Notenbank weniger forsch vorgehen und mit weiteren Zinserhöhungen pausieren. Alles in allem werden diese Massnahmen den Aktienbörsen in den aufstrebenden Märkten am meisten Auftrieb geben.