ESG in Corporate Bonds

Was können Anleger erwarten, wenn sie Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) als Auswahlkriterien für Unternehmensanleihen in ihre Prozesse einbeziehen? Indem sie aktives Management mit aktivem Engagement verbinden, können sie das „Richtige“ tun und gleichzeitig Renditen abschöpfen.

ESG-Strategien gestern und heute

Die frühesten ethischen Anlagestrategien beschränkten sich in erster Linie auf das Screening von Unternehmen, die bestimmte Mindeststandards verfehlten. Wegen des kleineren Anlageuniversums gingen die meisten Anleger davon aus, dass eine solche Strategie Minderrenditen gegenüber ihrer Benchmark erzielen würde. Auch wir erwarteten Gegenwind, als wir 2012 gemeinsam mit einem niederländischen Pensionsfonds den Euro Credit SRI Fonds auflegten.

Tatsächlich konnte der Fonds seine Benchmark sogar abhängen, wofür in erster Linie die Wertpapierauswahl verantwortlich war. Allerdings lässt sich aus dieser Erfolgsgeschichte eine wichtige Lehre ziehen: Wenn eine ESG-Analyse die herkömmliche Kreditanalyse ergänzt, trägt das entscheidend dazu bei, das Risikoprofil eines Unternehmens richtig zu verstehen.

ESG-Analysen sind integraler Bestandteil unserer Anlageprozesse. Wir wollen dabei nicht einfach nur das „Richtige“ tun, sondern durch sorgfältige Unternehmensauswahl in einem Anleiheportfolio Ratingherabstufungen vermeiden. Gutes ESG-Risikomanagement und gute Steuerung der für die Bonität entscheidenden Finanzrisiken sind nachweislich miteinander verknüpft.

Aktives Engagement bei Aktien und Anleihen

Anleiheinvestoren haben kein Mitspracherecht, ihr Spielraum für aktives Engagement gilt daher oft als sehr begrenzt. Wir legen grossen Wert auf die Ausübung unserer Stimmrechte, sehen darin jedoch nur einen von fünf möglichen Hebeln. Anleiheinvestoren bleiben vier weitere Möglichkeiten:

Ein konstruktiver Dialog kann sowohl für Anleger als auch für das Unternehmen ergiebig sein. Anleger können klar formulieren, welche Informationen sie für eine Bewertung der ESG-Risiken benötigen. So helfen sie Unternehmen bei der Aufwertung ihrer Berichte – und dadurch auch in der operativen Steuerung des Unternehmens. Portfoliomanager können die Macht der Medien nutzen, um ihrer Stimme mehr Gewicht zu verleihen und das Management zu Veränderungen zu drängen. Aktive Anleger können Anleihen kaufen – und auch wieder verkaufen. Genau hier liegt letztlich der entscheidende Unterschied zwischen aktivem und passivem Management.

Mitsprache ist den Aktionären vorbehalten, Anleiheinvestoren können jedoch mit den Anteilseignern von Unternehmen eine gemeinsame Governance-Position entwickeln.

Aktien- und Anleiheinvestoren sind auch unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Nach der Deepwater Horizon-Katastrophe stürzten zunächst sowohl die Aktien- als auch die Anleihekurse von BP ab. Die Sanierungskosten und Entschädigungszahlungen kosteten die Aktionäre viele Milliarden. Das Unternehmen bediente jedoch weiterhin seine ausstehenden Anleihen, die Bilanz blieb solide.

Aktuelle ESG-Entwicklungen

In den letzten Jahren kamen vermehrt sogenannte „Green Bonds“ auf den Markt, in diesem Jahr stockte das Emissionswachstum jedoch. Grüne Anleihen sind eine Finanzierungsquelle für Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels, eine einheitliche Definition existiert allerdings nicht. Das Mysterium dieser Anleihen verdeutlicht eine „Green Bond“-Emission von Tianjin SDIC Jinneng Electric Power aus dem Jahr 2017, mit der das Unternehmen ein Kohlekraftwerk finanzierte. Dies mag ein extremes Beispiel sein, doch es zeigt: Aufgrund der Projekte, zu deren Finanzierung sie beitragen, sind die ökologischen Risiken von Green Bonds grösser, nicht kleiner. Vielleicht erklärt dieser Umstand die Stagnation der Instrumente.

Auch Impact Investing gewinnt an Bedeutung. Dabei investieren Anleger in Unternehmen, die nicht nur Gewinne erwirtschaften, sondern auch einen positiven Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft leisten wollen. Auch hier mangelt es an einer einheitlichen Definition, weshalb sich Impact Investing nur langsam durchsetzt. Wir bewerten den Fortschritt von Unternehmen anhand von Steuerungskennzahlen, die sich an den Social Development Goals der Vereinten Nationen orientieren.

Quantitative Investoren setzen bei der Wertpapierauswahl zunehmend ESG-Ratings von unabhängigen Datenanbietern ein. Mehrere wissenschaftliche Studien benennen ESG-Faktoren als solide (wenn auch nicht dauerhafte) Alpha-Quelle, sofern diese nicht vollständig eingepreist sind. Wir haben jedoch auch Beispiele gesehen, bei denen die Ratings keinen Sinn ergeben. So kommt ein Datenanbieter zu dem Ergebnis, russische Banken seien weniger riskant als amerikanische, da es in russischen Banken weniger Skandale gegeben habe. Doch dafür gibt es eine einfache Erklärung: US-Banken sind um ein Vielfaches grösser als russische Institute, wegen der eingeschränkten Pressefreiheit werden Skandale in Russland ausserdem seltener öffentlich.

In einzelnen Ländern nimmt auch die Regulierung Einfluss auf das Verhalten von Anlegern. So müssen institutionelle Investoren in Frankreich die CO2-Bilanz ihrer Portfolios veröffentlichen, ein entsprechendes Gesetz hat das französische Parlament bereits 2015 verabschiedet. Ein ähnliches Gesetz brachte der US-Bundesstaat Kalifornien im August dieses Jahres auf den Weg. Demnach müssen die zwei grössten Pensionsfonds des Landes, das California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) und das California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), ab 2020 klimabedingte Finanzrisiken in ihrem Anlageprozess berücksichtigen.

Anlagestrategie

Unsere Strategie wird von zwei Makro-Trends beeinflusst. Der erste ist die Normalisierung der Geldpolitik: Die Europäische Zentralbank fährt derzeit ihre Anleihekäufe (Quantitative Easing) zurück, Ende dieses Jahres läuft das Programm endgültig aus. Die EZB hat im Rahmen ihres Programms auch Staatsanleihen gekauft (10-15% des Portfolios) und damit die Kurse dieser Papiere gestützt. Mit dem Ende der Stützungskäufe verschiebt sich auch das Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage, in diesem Markt sind wir daher zurückhaltend.

Auch bei italienischen Staatsanleihen sind wir wegen der unsicheren politischen Lage vorsichtig. Die heftig debattierten Budgetvorschläge der populistischen italienischen Regierungskoalition liegen nun vor. Sie werden wahrscheinlich in Bezug auf die zugrundeliegenden Annahmen über Einnahmen und Ausgaben auf den Märkten genau beobachtet. Anforderungen der EU-Kommission sind ebenfalls eine potenzielle Quelle von Volatilität. Wir haben vor allem die Anleihen von Emittenten ausserhalb des Finanzsektors untergewichtet, da selbst Anleihen höherer Bonität von Inlandsunternehmen weniger Zinsen abwerfen als äquivalente Staatsanleihen.

Mit der Normalisierung der Geldpolitik werden die Zinsen auf Staatsanleihen wohl weiter steigen, nicht zuletzt wegen der fragilen Lage in Italien dürfte sich der Anstieg jedoch langsam vollziehen. Und wie ein Blick zurück zeigt, führen allmähliche Zinsanhebungen nicht zwangsläufig zu steigenden Kreditaufschlägen.

Eine sorgfältige Auswahl vorausgesetzt, sehen wir Potenzial bei Hybridanleihen. Orsted, ein dänischer Betreiber von Offshore-Windparks, bietet attraktive Zinsen bei robustem Kreditprofil. Wir halten die Anleihe schon seit Langem im Portfolio, eine ESG-Ratinganhebung hat sich positiv ausgewirkt. Orsted hat seine Öl- und Gasexploration abgestossen und damit die zyklischen Risiken schwankender Energiepreise reduziert. Ausserdem entfällt durch die Veräusserung das Risiko gestrandeter Vermögenswerte, sollte sich die Regulierung der Öl- und Gasförderung ändern.

