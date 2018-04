Der traditionelle Schilfrohrtanz hat royale Reize: Mswati III von Swaziland, Afrikas letzter echter Monarch, pickt sich hierbei ab und zu eine muntere Maid heraus, zwecks Verehelichung. Mswati, rüstige 50, soll derzeit 15 Gattinnen zählen, die ihm 23 Kinder geschenkt haben. An die sagenumrankte Virilität seines Vaters kommt er damit nicht heran: Sobhuza II, der sich 1982 – nach Jahrzehnten selbst- und rastlosen Schaffens – final verausgabt hatte, soll sich 70 Frauen genommen und mit ihnen über 200 Kinder gezeugt haben. Kein Wunder, dass die lebensfrohen, jugendfrischen, dem Minnedienst so holden Swaziland-Dynasten nicht mit dem in Sachen Fruchtbarkeit eines Vergleichs unwürdigen Switzerland verwechselt werden wollen: Mswati III hat soeben verkündet, sein Reich – knapp halb so gross wie die Schweiz, eingeklemmt zwischen Südafrika und Mosambik, 1,3 Mio. Untertanen – heisse künftig anders. Freilich lässt der König es hier an Fantasie vermissen; die stete physische Fron mag ihm zugesetzt haben. Anderswo war man kreativ im Umbenennen; aus Dahomey wurde Benin, aus Obervolta Burkina Faso, aus Rhodesien Sambia und Simbabwe. Mswatis Domäne heisst nun eSwatini – Swaziland auf Swazi.