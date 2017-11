ETF laufen aktiven Fonds den Rang ab

Die Schere öffnet sich weiter. Seit Jahren fliesst viel mehr Geld in passive Instrumente wie ETF (Exchange Traded Funds) und Indexfonds als in herkömmliche aktive Anlagefonds. Das gilt vor allem für das Segment Aktien: Dort haben Investoren in den letzten zehn Jahren mehr als 2 Bio. $ aus aktiven Fonds abgezogen. Etwa gleich viel ist in dieser Zeit in passive Indexfonds und ETF geflossen. Der Trend hin zu passiven Anlagen ist auch in diesem Jahr ungebrochen. Fast 400 Mrd. $ sind global in Aktien-ETF geflossen, während die aktiven Produkte nochmals über 100 Mrd. $ verloren haben.

