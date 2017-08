ETF-Markt setzt Wachstum fort

(AWP) Auch wenn der Markt für börsennotierte Fonds (ETF) im Juli einen seiner schwächsten Monate bislang in diesem Jahr hatte – auf Jahressicht bleibt die Branche weiter auf Rekordkurs. Dabei bleiben ETFs auf Aktien weiterhin die bevorzugte Anlageklasse. Noch konkreter: vor allem solche auf Aktien ausserhalb der USA. Aber auch bei Bond-basierten ETFs hält der Rekordkurs weiter an.

Wie James Butterfill, Head of Research & Investment Strategy bei ETF Securities, gegenüber AWP erklärt, dürfte die anhaltend starke Nachfrage gerade auch nach ETFs auf europäische Aktien oder jenen aus Schwellenländern vor allem mit den besseren Fundamentaldaten zusammenhängen. «Die Bewertungen in Europa oder den Schwellenländern sind tiefer als in den USA, die Gewinne beginnen sich zu erholen und die Geldpolitik bleibt expansiv», so der Experte. «Alles Punkte, die in der Regel Aktien stützen.» Dagegen seien die Bewertungen in den USA hoch, die Gewinne hätten ihren Zenit erreicht und die US-Notenbank straffe ihre Politik.

Wie Christian Gast, Head iShares und Index Investing bei BlackRock Schweiz, noch ergänzt, haben ETFs auf europäische Aktien im Juli den elften Monat in Folge Zuflüsse verzeichnet. «Das ist der längste Lauf, den es bisher in dieser Asset-Klasse gab», sagt Gast im Gespräch mit AWP.

Schwächster Monat im laufenden Jahr

Insgesamt hat die Branche im Juli Zuflüsse von 39,6 Mrd. $ verbucht. Das war nochmals etwas weniger als die 40,2 Mrd., die im April eingesammelt worden waren, dem bislang schwächsten Monat in diesem Jahr. Von den 39,6 Mrd. entfielen laut Gast 25,8 Mrd. auf Aktien-ETFs und 13,7 Mrd. auf Bond-ETFs.

«Auf Jahressicht hat die Branche damit weltweit Zuflüsse in Höhe von 371,5 Mrd. verbucht», führt der iShares-Experte weiter aus. «Das Rekordjahr 2016 mit seinen 378,7 Mrd. $ dürfte damit in diesem Jahr übertroffen werden». Mit Blick auf die verschiedenen Anlageklassen sind auch die Bond-ETFs auf guten Wege, das Rekordjahr 2016 zu übertreffen. Aktuell haben Bond-ETFs laut den jüngsten Marktdaten auf Jahressicht 101,5 Mrd. $ eingesammelt. Im gesamten Vorjahr waren es 115,7 Mrd.

Innerhalb der Bond-ETFs haben Investoren einmal mehr bei ETFs auf Bonds mit Investment Grade (IG), also Anleihen mit einer guten bis sehr guten Bonität, zugegriffen. Sie haben im Juli einen Zufluss von 4,8 Mrd. erlebt, auf Jahressicht summiert sich der Zulauf auf 35,4 Mrd. und notiert damit bereits den dritten Rekord in Folge.

Notenbanken müssen vorsichtig vorgehen

Eine Frage, die am Markt gerade mit Blick auf IG-Bonds immer wieder diskutiert wird, ist die Auswirkung der Notenbank-Politik auf diese Anlageklasse. «Dies ist eines der grössten Puzzles derzeit in der Finanzwelt», stimmt auch Butterfill von ETF Securities zu. Die anhaltend lockere Geldpolitik habe zur Blasenbildung im Bondmarkt geführt. «In der Diskussion geht es derzeit um die Frage: bleibt die Weltwirtschaft in dem anhalten niedrigen Wachstum und damit niedrigen Renditen stecken, oder sehen wir in absehbarer Zukunft doch so etwas wie echtes Wachstum und eine Inflation, die ihren Trend nach oben durchbricht?», erklärt der Experte.

Er rechne eher mit dem Wachstums-Szenario. «In einem solchen Umfeld würden eine zu aggressive EZB oder Fed einen gefährlichen Ausverkauf im Bondmarkt auslösen», warnt der Experte. Umso wichtiger sei also eine fein austarierte Politik der Zentralbanker. «Der Entzug für Investoren von der Droge Quantitative Easing muss ein langsamer sein.»

Bleibt noch ein Blick auf den Schweizer Markt. Dieser hat laut Gast in Juli über alle Aktienklassen hinweg deutliche Zuwächse erlebt. Wie Butterfill ergänzt, dürfte dabei auch der gegenüber dem Franken erstarkte Euro eine Rolle gespielt haben, der den Schweizer Unternehmen etwas Freiraum gegeben habe.

Europäer sind Amerikanern bei Themen-ETFs weit voraus

Darüber hinaus heben beide Experten hervor, dass vor allem Themen-basierte ETFs weiterhin stark gefragt blieben. Allen voran stehen da Themen wie Robotics hoch im Kurs. Aber auch Technologiewerte generell. Laut Butterfill liegt das an den nach wie vor attraktiven Bewertungen bei gleichzeitig starkem Potenzial.

Gast von iShares hebt in diesem Zusammenhang noch hervor, dass gerade Themen-basierte ETFs eine Anlageklasse sind, bei denen die europäischen Investoren ihre US-Gegenparts hinter sich lassen.