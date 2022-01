EU-Gericht erlässt Intel Milliardenstrafe

(Reuters) Intel hat in seinem Kampf gegen eine Milliarden-Kartellstrafe in der Europäischen Union einen Sieg vor Gericht erzielt. Das zweithöchste europäische Gericht erliess dem Unternehmen am Mittwoch die Strafe von 1,06 Mrd. €, die dem US-Chiphersteller vor zwölf Jahren von den europäischen Kartellbehörden auferlegt worden war. Die EU-Kommission erklärte, sie werde das Urteil prüfen und über mögliche weitere Schritte nachdenken. Sie hatte 2009 die Strafe gegen Intel verhängt und dem Unternehmen vorgeworfen, den Computerherstellern Dell (DELL 56.24 +1.44%), Hewlett-Packard (HPQ 35.52 +1.54%) und Lenovo Rabatte gewährt zu haben, um den Rivalen Advanced Micro Devices dadurch zu behindern.

Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union dürfte von Alphabet (GOOGL 2'582.76 +1.74%) in seinem Kampf gegen EU-Kartellstrafen mit Aufmerksamkeit aufgenommen werden. Auch Apple (AAPL 162.51 +1.71%), Amazon (AMZN 2'858.84 +2.11%) und Facebook sind ins Visier der EU-Kartellbehörden geraten.

Rabatte, vor allem wenn sie von grossen Unternehmen gewährt werden, schüren bei Aufsehern häufig Bedenken, dass sie den Wettbewerb behindern. Unternehmen führen dagegen an, dass die Aufsicht zuerst die wettbewerbsschädliche Wirkung von Preisnachlässen beweisen muss, bevor Sanktionen verhängt werden. Das Urteil werde die Arbeit der Aufseher erschweren, sagte Assimakis Komninos von der Anwaltskanzlei White & Case. «Das ist ein gewaltiger Sieg für Intel (INTC 50.96 -0.08%).» Das Urteil kann vor dem Gerichtshof der Europäischen Union angefochten werden.