EU-Kommission beharrt auf befristeter Anerkennung der Börse

Unerwartete Rückendeckung im Börsenstreit mit der EU: Elf Mitgliedstaaten wenden sich gegen das Vorgehen der EU-Kommission, der Schweizer Börse die Anerkennung in der EU nur bedingt auf ein Jahr auszustellen. Dies berichtet das SRF, dem der Brief der Länder an die Kommission vorliegt.

Unterzeichnet ist das Schreiben von den obersten Finanzbeamten der elf Staaten, darunter Deutschland, Luxemburg, Österreich und Grossbritannien.

Die EU-Kommission gibt sich auf Anfrage von «Finanz und Wirtschaft» unbeeindruckt. «Was die Vize-Direktoren oder Referatsleiter der nationalen Ministerien in einem Verwaltungsbrief schreiben, ist interessant und wir nehmen das zur Kenntnis», sagt die Sprecherin der Kommission Mina Andreeva.

Die Mitgliedstaaten hätten jedoch unmittelbar nach der Tagung des Europäischen Rates im Dezember eine Entscheidung getroffen, «und somit wurde die Entscheidung in voller Kenntnis aller Hauptstädte getroffen und unterstützt».

Unbefristete Äquivalenz angestrebt

Die EU-Staaten hatten zwar bereits Mitte November die Schweizer Börse anerkannt, und zwar unbefristet. Doch nach einem Besuch in Bern Ende November liess die Kommission das Prozedere wiederholen – offensichtlich war Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker unzufrieden mit den Ergebnissen seines Bern-Besuchs.

Die Kommission verbindet die Anerkennung der Börse nun mit Fortschritten des institutionellen Rahmenabkommens mit der Schweiz und beschränkte die Äquivalenz auf ein Jahr. Die EU-Staaten stimmten dem Verfahren zu.

Eine Nichtzustimmung zur geänderten Vorlage hätte zufolge gehabt, dass Wertpapierhändler in der EU ab Jahresanfang 2018 nicht mehr an der Schweizer Börse handeln hätten dürfen, sagt Dennis Kolberg, Sprecher des deutschen Finanzministeriums auf Anfrage von «Finanz und Wirtschaft».

Dieses Vorgehen der Kommission sei für aussergewöhnliche Umstände vorgesehen, die die elf Staaten aber nicht erfüllt sehen. Sie wollen jetzt die unbefristete Äquivalenz erreichen. «Deutschland tritt gegenüber der Europäischen Kommission dafür ein, dass dem befristeten Äquivalenzentscheidung eine unbefristete Äquivalenzentscheidung folgt», sagt Kolberg.

Bern gibt sich angesichts der europäischen Solidaritätsbewegung zurückhaltend: «Es handelt sich um eine Entwicklung innerhalb der EU, zu der wir keine Stellungnahme abgeben können», sagt George Farago, Sprecher des Aussendepartements.

Das SRF hat den Brief der Staaten an die Kommission im Original auf seiner Webseite veröffentlicht.