Brexit: Handelsabkommen kurz vor Abschluss

(Reuters) Bei den seit Monaten laufenden Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien deutet sich Insidern und Medienberichten zufolge kurz vor Ende der Übergangesfrist eine Verständigung auf ein Handelsabkommen ab. Eine Einigung könne noch im Laufe des Tages kommen, sagte ein ranghoher EU-Diplomat am Mittwoch. Einem anderen EU-Diplomaten zufolge war dies noch nicht in trockenen Tüchern. «Das kann immer noch in beide Richtungen gehen», sagte er. Eine Einigung könne auch erst nach Weihnachten stehen. Ein Reporter des Senders Sky News meldete unter Berufung auf einen britischen Regierungsvertreter zwar am Nachmittag einen Vollzug. In Regierungskreisen und anderen Medienberichten wurde dem jedoch umgehend widersprochen. Die Verhandlungen liefen weiter, sagte ein Insider.

Zuvor hatte es in EU-Kreisen geheissen, die EU-Kommission habe die Vertreter der Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, sich für den Fall einer Brexit-Einigung für ein Treffen am Donnerstag bereitzuhalten. Dies sei ihnen auf einer Sitzung mit der Kommission mitgeteilt worden, sagten drei mit der Situation vertraute Personen. «Es scheint, dass der Deal so gut wie da ist», sagte ein Diplomat. Es gehe darum, ob er noch im Laufe des Tages oder am Donnerstag verkündet werde. Vorbereitungen seien eingeleitet worden, eine schnelle vorläufige Umsetzung eines Abkommens auf den Weg zu bringen. Die EU-Kommission lehnte eine Stellungnahme ab.

Grossbritannien ist seit Januar formell kein Mitglied der EU mehr. Bis zum 31. Dezember gilt jedoch eine Übergangsfrist, in der weiter die Regeln der Union greifen. Sollte sie ohne neues Abkommen auslaufen, würden für den Handel die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gelten. Experten befürchten dann höhere Zölle und Chaos an den Grenzen.

Zuletzt hatten die EU und das Vereinigte Königreich noch bei wichtigen Themen überkreuz gelegen. Dazu gehörten die künftigen Fischereirechte der EU für britische Gewässer und die Regeln zum fairen Wettbewerb für Firmen auf beiden Seiten. «Da gibt es nach wie vor dieselben wichtigen Felder, wo Uneinigkeit besteht», hatte der britische Minister für das Wohnungswesen, Robert Jenrick, dem Sender Sky News gesagt. Es gebe momentan keinen ausreichenden Fortschritt.

Irlands Regierungschef Micheal Martin hielt ein Abkommen weiterhin für möglich. «Alles in allem glaube ich, dass es angesichts des erzielten Fortschritts eine Vereinbarung geben sollte,» sagte er dem irischen Sender RTE. Falls Mittwoch oder Donnerstag ein Durchbruch erzielt werde, könnten Vertreter Europas auch am Weihnachtstag an einem Text arbeiten.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte am Dienstag angekündigt, die Europäische Union unternehme einen «letzten Anlauf» für ein Brexit-Handelsabkommen mit Grossbritannien, obwohl es immer noch tiefe Meinungsverschiedenheiten über die Fischereirechte gebe. Grossbritanniens Regierungschef Boris Johnson hatte erklärt, er werde keinem Abkommen zustimmen, das die britische Souveränität untergrabe.