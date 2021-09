EU sucht Lösung im Stahlstreit mit den USA

(Reuters) Die Europäische Union (EU) sucht kurz vor dem Wirtschaftsgipfel mit den USA nach einer Lösung im Streit über US-Sonderzölle auf europäische Stahl– und Aluminiumimporte. Dabei könnte sich die EU am nordamerikanischen Metall-Abkommen der USA mit Kanada und Mexiko orientieren, sagte Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Dienstag. Die US-Regierung hatte im Mai 2019 nach einer Einigung Sonderabgaben auf Stahl– und Aluminiumimporte aus Kanada und Mexiko wieder abgeschafft. Der Handelsgipfel ist für Mittwoch geplant. Die USA und die EU streben an, ihre transatlantischen Beziehungen wieder zu verbessern. Die Zeit werde knapp, da Fristen Ende November ausliefen, mahnte Dombrovskis, der auch EU-Handelskommissar ist. Eine Vereinbarung müsse daher bis Anfang November erzielt werden.

Die USA und die EU hatten im Juni vereinbart, bis Jahresende bei den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Europa eine Lösung zu suchen. Die USA hatten die Sonderzölle im März 2018 verhängt. Ex-Präsident Donald Trump argumentierte damals, dass der Anstieg der Importe die nationale Sicherheit der USA bedrohe. Die EU reagierte mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte wie Jeans, Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter.