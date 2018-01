EU-Wettbewerbshüter büsst Qualcomm

(Reuters) Die Europäische Kommission brummt dem US-Chipbauer Qualcomm wegen Marktmissbrauchs eine Strafe von 1 Mrd. € auf. Qualcomm habe seine marktbeherrschende Stellung bei bestimmten Funk-Chipsätzen für Handys auf rechtswidrige Weise ausgenutzt, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Qualcomm habe Konkurrenten am Wettbewerb auf diesem Markt gehindert, indem das Unternehmen hohe Zahlungen an den wichtigen Kunden Apple (AAPL 177.04 0.02%) geleistet habe, damit dieser nicht bei der Konkurrenz einkauft. Genau beläuft sich die Busse auf 997 Mio. €, was 4,9% des Umsatzes von Qualcomm im Jahr 2017 entspricht.