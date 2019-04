Eurokonjunktur «dümpelt vor sich hin»

(Reuters) Die Wirtschaft in der Eurozone hat im März an Schwung verloren. Der gemeinsame Einkaufsmanager-Index für Industrie und Dienstleister fiel um 0,3 auf 51,6 Punkte, wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Das Barometer hält sich trotz des Rückgangs aber weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Während die Industrie wegen der schwächeren Weltkonjunktur merklich an Fahrt verlor, liefen die Geschäfte im Service-Sektor besser. «Die Daten bestätigen, dass die Eurozone auch im März nur so vor sich hindümpelte», sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Das Bruttoinlandsprodukt legte den Prognosen des Instituts zufolge im ersten Quartal nur noch um 0,2% zu. Dies deckt sich mit der Prognose des Ifo-Instituts und weiterer europäischer Forscher. «Sollte sich die Industrie nicht bald wieder berappeln, dürfte die Krise in zunehmendem Masse den Service-Sektor in Mitleidenschaft ziehen und das Wachstum im zweiten Quartal weiter dämpfen», warnte Williamson. «Und da die Frühindikatoren in der Industrie dafür sprechen, dass die Produktion in den nächsten Monaten weiter sinken wird, haben sich die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft weiter verstärkt.»

Von den grössten Volkswirtschaften zeigten Deutschland und Italien im März ein leichtes Wachstum. In Frankreich signalisiert die Umfrage dagegen eine Schrumpfung. In Spanien gewann die Konjunktur sogar an Schwung.