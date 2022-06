Eurowirtschaft wächst stärker als gedacht

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist zu Jahresbeginn trotz des Ukraine-Krieges doppelt so stark gewachsen wie zuletzt gedacht. In einer früheren Schätzung von Mitte Mai war nur von plus 0,3% die Rede gewesen. Ende 2021 war die Wirtschaft im Euro-Raum um 0,2% gewachsen.

Die Konjunktur wird durch Lieferkettenprobleme im Zuge der Corona-Krise beeinträchtigt – insbesondere durch Lockdown-Massnahmen in China. Zudem lastet die hohe Inflation auf Firmen und Verbrauchern, die durch den Ukraine-Krieg weiter befeuert wurde und die Konsumlaune dämpft. Die Ausgaben der privaten Haushalte sanken deshalb zwischen Januar und März um 0,7% zum Vorquartal, während der Staatskonsum um 0,3% nachliess. Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen um 0,1% und die Exporte um 0,4%. Für Impulse sorgte auch, dass die Firmen ihre Lagerbestände aufstockten.

Die EU-Kommission erwartet für dieses Jahr nur noch einen BIP-Zuwachs in der Euro-Zone von 2,7%. Zugleich rechnet sie mit einer Teuerungsrate von 6,1%.