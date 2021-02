Euroland startet schwach ins Jahr

Die Wirtschaft der Eurozone wurde Ende 2020 weniger von Einschränkungen getroffen als von Ökonomen befürchtet. Dafür dürfte die Pandemie zu Beginn des laufenden Jahres die Unternehmen stärker bremsen und den Währungsraum erneut in eine Rezession reissen. Dies zeigen erste nationale Daten des Bruttoinlandprodukts (BIP), die am Freitag veröffentlicht wurden. Umfragen der EU-Kommission zu Beginn jedes Quartals deuten zugleich für Januar auf einen schwächeren Start ins Jahr 2021 hin.

Für viele Ökonomen ist es derzeit extrem schwierig, verlässlich den Wirtschaftsverlauf auf kurze Sicht zu prognostizieren. Denn den Fachleuten fehlt die Erfahrung mit den Auswirkungen von Pandemiewellen. Aktuell steht die iberische Halbinsel weltweit an der Spitze in der Ausbreitung des Virus, was auch an den jüngsten Mutationen liegen dürfte.