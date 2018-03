Europa altert, Afrika wächst

Womöglich ist es politisch nicht korrekt, sachlich jedoch sehr wohl: Das Hauptproblem Afrikas, neben vielen anderen, ist das enorme Bevölkerungswachstum. Gegenwärtig leben rund 1,2 Mrd. Menschen in Afrika, davon zig Millionen ohne vernünftige Aussichten und daher akut auswanderungswillig. Zu Ende dieses Jahrhunderts soll Afrika gemäss UN-Hochrechnungen fast 4,5 Mrd. Einwohner zählen, was einem ungeheuren Zuwachs von über 270% entspricht. Dieser manifestiert sich vor allem südlich der Sahara, wo derzeit eine Frau im Durchschnitt fünf Kinder zur Welt bringt; 2015 betrug das Durchschnittsalter zum Beispiel in Uganda 15,6 Jahre. Damit läge Afrika 2100 nahezu gleichauf mit Asien, dessen Populationswachstum sich bis dahin erheblich abflachen dürfte. Allerdings wächst in vielen Ländern Asiens auch die Wirtschaft ansprechend, in Afrika jedoch bei weitem nicht in dem Mass, um ein derartiges Bevölkerungswachstum aufzufangen, in der Infrastruktur und auf dem Arbeitsmarkt. Eine Horrorvision ist übrigens auch die, dass 2100 Lagos, Nigerias Wirtschaftsmetropole, die grösste Stadt der Welt sein wird – mit unfassbaren 88 Mio. Menschen. Europa ist der einzige Kontinent, dessen Bevölkerung abnimmt. Was diese Konstellation für den kleinen Grenzverkehr über das Mittelmeer verheisst, liegt auf der Hand. Mit wohlfeiler Soziallyrik wird dem nicht beizukommen sein.