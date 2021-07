Europa schaut auf britische Delta-Erfahrung

Der europäische Kontinent wird von der Ansteckungswelle der Virusvariante Delta erfasst. Sie erschien zunächst auf den britischen Inseln und der iberischen Halbinsel, nun macht sie sich auch in der Schweiz und Österreich bemerkbar: Beide Länder melden zwar immer noch niedrige Infektionszahlen, gleichwohl zeigt das Wachstum eine beunruhigende Dynamik. Unklar ist aber noch immer, wie gefährlich die neue Welle ist, und ob Politiker darauf mit neuen Einschränkungen reagieren werden.

Seit ihrem Tiefpunkt in der vergangenen Woche haben sich die Ansteckungen in der Schweiz innerhalb von sieben Tagen mehr als verdoppelt (nach Berichtsdatum). Pro 100 000 Einwohner stieg die 7-Tage-Inzidenz von 8,4 Ende Juni auf 18,6 am Freitag, wie aus Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vom Freitag hervorgeht.