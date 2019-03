Europa startet enttäuschend ins neue M&A-Jahr

Während es in den letzten Monaten an den Börsen ziemlich turbulent zu und her gegangen ist, hat sich die europäische M&A-Aktivität (Mergers and Acquisitions) merklich abgekühlt. Per Anfang März summiert sich das Volumen im Markt für Fusionen und Übernahmen auf magere 81,1 Mrd. $ – das niedrigste Niveau seit 2013. Gegenüber 2018 ist das ein Minus von 60%. Diese Betrachtung wird allerdings von einem aussergewöhnlich starken Vorjahr verzerrt.

Ganz überraschend kommt der Rückgang nicht: Die Turbulenzen an den Aktienmärkten, steigende Zinsen sowie die vom Brexit und vom sino-amerikanischen Handelskonflikt geschürte Nervosität haben – nach einem furiosen Start ins 2018 – bereits im Jahresverlauf für mehr Zurückhaltung gesorgt.