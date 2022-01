Europäische Banken bleiben attraktiv

Divergenzen kennzeichnen die aktuelle Marktphase. Das führt zu einer Präferenz für Aktien grosser Unternehmen, zu einer in den meisten Sektoren und Ländern auf 50 bis 60% verengten Marktbreite und zu sich unterschiedlich entwickelnden Industrien innerhalb der Sektoren.

Das alles trifft auch auf den Finanzsektor zu, ausser, dass er mit 75% die höchste Marktbreite aller Sektoren aufweist. In diesem Sektor fallen zwei Industrien besonders positiv auf, nämlich Banken und Versicherungen.

Insbesondere die Banken stehen global hervorragend da. Diese Industrie weist eine Marktbreite von 80% auf, in Europa gar von 82%. Eine hohe Marktbreite weist darauf hin, dass die Handlungsursache in der Industrie liegt und nicht in der Annahme, dass einzelne Unternehmen trotz widriger Umstände für die Industrie gute Ergebnisse liefern werden. Das Risiko von grösseren Rückschlägen ist in solchen Industrien kleiner, als wenn nach Perlen im Schlamm gesucht werden muss.