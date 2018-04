Europäische Banken: «High Beta»-Sektor?

Fondsmanager aus dem europäischen Aktienteam von Invesco in Henley, Grossbritannien, erläutern ihre aktuellen Einschätzungen zu europäischen Bankaktien und beleuchten die sich wandelnden Merkmale von Banktiteln sowie die sich verändernde Risikowahrnehmung in diesem Sektor.

Zusammenfassung Die Kursentwicklung europäischer Bankaktien in den letzten sechs Monaten stellt die allgemeine Wahrnehmung von Banktiteln als «High-Beta»-Sektor in Frage.



Eine Invesco-Studie zeigt, dass die relative Wertentwicklung von Bankaktien stärker von Veränderungen der Zinsstrukturkurve abhängt als von Veränderungen des allgemeinen Marktumfelds.



Wir halten dies für eine logische Entwicklung angesichts des sich abzeichnenden Regimewechsels an den Finanzmärkten infolge der geldpolitischen Normalisierung.

Seit der globalen Finanzkrise wird Finanzwerten – insbesondere Bankaktien – in konventionellen Risikomodellen ausnahmslos ein hoher Betafaktor zugewiesen. Dadurch war dieses Marktsegment bei vielen Investoren – vor allem denjenigen, die lieber einen Bogen um volatile Titel machen – zuletzt unbeliebt.

Haben Bankaktien einen hohen Betafaktor (d.h. ein Beta von über 1), wird erwartet, dass sie in positiven Marktphasen überdurchschnittlich gut laufen und in negativen Marktphasen schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt.

Aus Bewertungsgründen und aufgrund der Ergebnisse detaillierter Fundamentalanalysen sind mehrere unserer Fonds im Bankensektor aktuell übergewichtet. Im Rahmen unseres Investmentprozesses überwachen wir unsere Positionen permanent, überprüfen unsere Anlagebegründungen regelmässig und analysieren sowohl Mikro- als auch Makrotreiber mit Auswirkungen auf die Kursentwicklung von Aktien.

Eine vor kurzem in Zusammenarbeit mit Natalia Ryazantseva, Senior Analystin in unserem Risk Oversight Team, durchgeführte Studie hat unsere Aufmerksamkeit auf ein bemerkenswertes und gemessen an früheren Trends untypisches Verhalten von Bankaktien gelenkt: Die Studienergebnisse stellen die Wahrnehmung von Bankaktien als «High-Beta»-Sektor ganz klar in Frage.

Die Studie

In Abbildung A haben wir die Performance europäischer Bankaktien (gemessen am MSCI Europe ex-UK Banks Index, Kursrendite) gegenüber dem breiten europäischen Aktienmarkt (MSCI Europe ex-UK Index, Kursrendite) abgebildet, wobei wir die täglichen Renditen (vom 31. August 2017 bis zum 27. Februar 2018) zugrunde gelegt haben.

Quelle: : Bloomberg, Stand: 28. Februar 2018 Abb. A bildet die tägliche Kursrendite vom 31. August 2017 bis zum 27. Februar 2018 für den MSCI Europe ex-UK Index (x-Achse) gegenüber der relativen Performance des MSCI Europe ex-UK Banks Index (y-Achse) ab. Abb. B bildet die tägliche Kursrendite vom 31. August 2017 bis zum 27. Februar 2018 für den Renditeabstand zwischen deutschen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen (x-Achse) gegenüber der relativen Performance des MSCI Europe ex-UK Banks Index (y-Achse) ab. Die Zahlen in den Ecken stehen für die Zahl des Quadranten.

In der Theorie ist es zwar unwahrscheinlich, dass die Punkte bei einem «High-Beta»-Sektor eine gerade diagonale Linie bilden würden (d.h. 100-prozentige Korrelation mit dem Markt) – allerdings wäre zu erwarten, dass sich die Punkte in Abb. A auf Quadrant 1 (Marktaufschwung, Outperformance von Bankaktien) und Quadrant 3 (Marktabschwung, Underperformance von Bankaktien) konzentrieren.

Tatsächlich aber zeigt Abbildung A ganz klar, dass es im Betrachtungszeitraum keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen der relativen Performance von Bankaktien und der Gesamtmarktperformance gibt – die Punkte sind wahllos über die Grafik verstreut und die Korrelation beträgt -0,03.

Die beiden eingekreisten Punkte in Abbildung A (Datenpunkte für 10. Jan. 2018 & 8. Feb. 2018) stechen besonders hervor und verdeutlichen diesen geringen Zusammenhang zwischen der relativen Performance von Bankaktien und der Gesamtmarktperformance in den letzten sechs Monaten.

Der obere Punkt (Renditen am 10. Jan. 2018) steht für die beste Tagesperformance des MSCI Europe ex-UK Banks Index in den letzten sechs Monaten (+2,8%), die allerdings an einem Tag gemessen wurde, als der Markt insgesamt im Minus schloss (-0,4%). Der untere Punkt (Rendite am 8. Feb. 2018) markiert den zweitschlechtesten Tag für den Markt im gleichen Zeitraum (-2%), an dem der MSCI Europe ex-UK Banks Index jedoch überdurchschnittlich abschnitt (+0,7%). So verhält sich kein «High-Beta»-Sektor.

Aus Abbildung B lässt sich eine ganz andere Schlussfolgerung ziehen.

Die grafische Darstellung der täglichen relativen Rendite europäischer Bankaktien gegenüber dem Renditeabstand zwischen deutschen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen (ein Mass dafür, wie steil die Zinsstrukturkurve ist) zeigt, dass sich die Punkte hauptsächlich auf Quadrant 1 (steilere Zinsstrukturkurve, Outperformance von Bankaktien) und 3 (flachere Zinsstrukturkurve, Underperformance von Bankaktien) konzentrieren. Dabei sind auch die beiden umkreisten Punkte in Abbildung B zu beachten, die sich auf die gleichen Tage wie die umkreisten Punkte in Abbildung A beziehen (10. Jan. 2018 & 8. Feb. 2018). Die beiden gleich ausgerichteten Punkte signalisieren eine positive Korrelation zwischen der Entwicklung der Anleiherenditen und der Überrendite von Bankaktien. An beiden Tagen wurde die deutsche Bundrenditekurve unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung steiler und Bankaktien verzeichneten eine überdurchschnittliche Kursentwicklung (Quadrant 1). Darüber hinaus entspricht die Verteilung in Abbildung B eher der eines «High-Beta»-Sektors als die in Abbildung A.

Damit bleibt festzuhalten, dass es im Betrachtungszeitraum einen deutlicheren Zusammenhang zwischen der Performance von Bankaktien und der Entwicklung der Zinsstrukturkurve gibt (die Korrelation im Betrachtungszeitraum beträgt respektable 0,42) als zwischen der Performance von Bankaktien und der Gesamtmarktperformance.

Obwohl sich Bankaktien absolut betrachtet weiter durch eine leicht höhere Volatilität auszeichnen als der Gesamtmarkt, ist ihre relative Wertentwicklung inzwischen von der Marktrichtung abgekoppelt und die Korrelation zwischen Bankaktien und dem breiten Markt ist gesunken. Dadurch ist auch ihr Betafaktor jetzt niedriger.

Damit haben sich die Attribute dieser Aktien nennenswert verändert. Das ist eine wichtige Entwicklung, die von vielen Marktteilnehmern unserer Ansicht nach bislang übersehen wird.

Warum ist das wichtig?

Wir betrachten das jüngste Verhalten der Bankaktien als logische Entwicklung angesichts des sich abzeichnenden Regimewechsels an den Finanzmärkten: Nach vielen Jahren einer extrem lockeren Geldpolitik stehen wir jetzt am Anfang einer Phase, in der die Finanzierungsbedingungen restriktiver werden. Die US-amerikanische Notenbank (Fed) hat bereits begonnen, die Zinsen zu straffen, und der Markt rechnet 2018 mit drei bis vier weiteren US-Zinserhöhungen. Was die Normalisierung der Geldpolitik angeht, laufen die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BOE) der Fed zwar noch hinterher. Auch sie haben aber bereits erste Schritte in Richtung einer restriktiveren Geldpolitik unternommen und werden diesen Weg in den kommenden Jahren aller Erwartung nach weiter beschreiten. Zusammen mit dem synchronisierten globalen Wachstum hat dieses veränderte Umfeld eindeutig Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld der Banken sowie auf die relative Wertentwicklung ihrer Aktien gegenüber dem breiten Markt.

In vielen Researchs haben wir sehr überzeugende Gründe für Anlagen in Bankaktien identifiziert. Diese Gründe werden durch die beschriebene Veränderung der Risikoattribute europäischer Bankaktien zusätzlich untermauert und machen Bankaktien unserer Ansicht nach noch attraktiver. Gleichzeitig machen sie die langfristige Ausrichtung unseres Investmentansatzes deutlich.

Daher fühlen wir uns mit unserer Übergewichtung von Bankaktien wohl und sehen im aktuellen Marktumfeld keine Hinweise auf einen hohen Betafaktor. Wir befinden uns in der Frühphase eines geldpolitischen Kurswechsels (d.h. einer Normalisierung der Zentralbankpolitik) und als aktive Fondsmanager wollen wir diese Marktentwicklungen zu unserem Vorteil nutzen.

Jeff Taylor Der Autor ist Head of European Equities, Invesco Perpetual. Er schaut auf 32 Jahre Erfahrung im Bereich Investments zurück.