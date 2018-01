EZB hat die Risikoaufschläge im Blick

Kann man aus der massiven Kursstützungspolitik für Anleihen aussteigen, ohne dass die Notierungen kollabieren? Die Europäische Zentralbank (EZB) muss darauf heute Donnerstag eine überzeugende Antwort finden, wenn ihr Präsident im Anschluss an die reguläre geldpolitische Sitzung den Medien Rede und Antwort steht. In den vergangenen drei Jahren hat sie Eurowertschriften im Wert von 2250 Mrd. € aufgekauft, davon für 1850 Mrd. € Staatsanleihen der Euromitglieder. Sie besitzt damit ein Fünftel aller ausstehenden staatlichen Zinspapiere und ist damit bei Weitem der wichtigste Anleiheninvestor Eurolands.

Die USA haben den Weg vorbereitet, und bisher verlief alles glimpflich. Das Fed stieg 2014 aus seinem Netto-Kaufprogramm aus. Inzwischen erhöht es sogar die kurzfristigen Zinsen. Gleichwohl klettern die Notierungen von Anleihen und Aktien in den USA munter weiter. Eine Ursache ist die dynamische Konjunktur, verbunden mit einer höheren Inflation. Sie sorgt dafür, dass die realen Kapitalmarktzinsen abnahmen.

Anders als in den USA

Im Euroraum ist die Ausgangslage schwieriger. Denn die EZB drückte bisher die Marktzinsen nicht nur nach unten, um die Wirtschaft zu stimulieren, wie es das Fed tat. Sie intervenierte auch deshalb so stark, weil sie die Risikoprämien in den weniger soliden Eurostaaten künstlich tief halten will. Vor allem Südeuropa profitiert von dieser monetären Sonderbehandlung.

Die Renditeaufschläge gegenüber deutschen Bundesanleihen fielen ab Mitte 2012 in sich zusammen, als EZB-Chef Mario Draghi mit seiner «Whatever it takes»-Rede den Staaten weitreichende Garantien versprach. Als die Anleihenkäufe im März 2015 einsetzten, verankerte die EZB die gesunkenen Risikoprämien auf ihren historisch tiefen Niveaus. So werden fünfjährige spanische Bonos heute zu 0,5% gleich tief verzinst wie im März 2015. Zwei Jahre zuvor hatten die gleichen Papiere noch 3% rentiert.

Aber was passiert, wenn die EZB den Fuss vom Gaspedal nimmt? Spanien profitiert derzeit im Anlegerurteil von guten Wachstumszahlen und Erfolgen der Bankensanierung. Die Ratingagentur Fitch stufte die Bonität des Königreichs letzte Woche auf A hinauf.

Italiens Lage ist prekärer. Die Staatsverschuldung und das Volumen notleidender Bankkredite bleiben hoch. Die Wirtschaft wächst nicht ausreichend, um mit dem Schuldenaufbau Schritt zu halten. Trotz der tiefen Marktzinsen übertrifft der Durchschnittszins, den der Staat auf seine Schulden zahlt, das nominale Wirtschaftswachstum. Rom muss also Überschüsse im Haushalt (exkl. Zinskosten) erwirtschaften, um zu verhindern, dass der Schuldenberg noch mehr steigt.

Vor diesem Hintergrund kann Italien keinen Anstieg der Kapitalmarktzinsen gebrauchen. Genau das ist allerdings geschehen: Seit 2016 hat sich die Zinskurve nach oben verschoben, vor allem bei längeren Laufzeiten. Die Bewegung war aussergewöhnlich, denn in Deutschland, Frankreich und Spanien liegen die Anleihenrenditen über alle Laufzeiten hinweg tiefer als vor zwei Jahren. Und die Risiken reissen nicht ab: Im März wird in Italien gewählt, mit unklaren Mehrheitsverhältnissen.

Behutsame Kommunikation

Die EZB wird auch künftig auf die Spreads achten, um anfällige Euromitglieder zu schützen. Im Dezember stellte sie zwar in Aussicht, die Sprachregelung bezüglich des künftigen geldpolitischen Kurses zu Beginn des Jahres nochmals zu überprüfen. Aber die meisten Beobachter bezweifeln, dass sie schon diese Woche ihre Kommunikation ändert und Hinweise liefert, ob das aktuelle Anleihenprogram im September definitiv endet oder nochmals verlängert wird.

Damit könne sie sich Zeit bis März lassen, argumentiert Bantleon Bank. Die EZB habe kein Interesse daran, den Euro zu befeuern und gegen 1.30 $/€ treiben zu lassen. Das würde die Finanzierungskonditionen unnötig straffen und nur die Schwächsten der Schwachen treffen.

Am Markt wird mit einer ersten Zinserhöhung im Frühjahr 2019 gerechnet. Die Negativzinsen könnten dann im zweiten Halbjahr verschwinden, mutmassen die Analysten von HSBC. Die Zinswende dürfte so vorsichtig wie möglich vollzogen werden.

Genügt das, um einen Kurskollaps zu verhindern? Scott Mather, Chief Investment Officer des Obligationenfondshauses Pimco, rechnet nicht mit einem Einbruch am Anleihenmarkt. Denn sobald die Notierungen sinken und die Renditen steigen, würden Obligationen wieder attraktiver und lockten Investoren an, die derzeit noch in Aktien engagiert sind. Anstatt einer Panik am Bondmarkt sei eine Marktanpassung wahrscheinlich. Die gehe dann jedoch zu Lasten von Aktien.