Europas Industrie bricht ein

(Reuters) Die Industrie in der Eurozone hat ihre Produktion so stark heruntergefahren wie seit Februar 2016 nicht mehr. Die Betriebe stellten im Dezember 2,1% weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Vor allem bei Investitionsgütern, die als wichtiger Gradmesser für die Konjunktur gelten, gab es ein kräftiges Minus von 4%. Wie sehr die globale Konjunkturabkühlung, die internationalen Handelskonflikte und die Unsicherheit durch den Brexit die Industrie bremsen, zeigt der Blick auf das Gesamtjahr: Die Firmen im Währungsraum stellten 2019 im Schnitt 1,7% weniger her als 2018.

Die Daten signalisieren, dass die Erholung im Euroraum fragil bleibt. Im ersten Quartal zog die Konjunktur nur minimal um 0,1% an. Der Chefökonom der Liechtensteiner VP Bank (VPBN 166.6 0.36%), Thomas Gitzel, sieht für Februar eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 39%. «Solange die Unternehmen nicht willens sind, Geld für neue Maschinen oder Erweiterungen in die Hand zu nehmen, solange bleiben die Rezessionsgefahren hoch.»