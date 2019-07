Europas Industrie erholt sich

(Reuters) Die Industrie in der Eurozone hat im Mai ihre Produktion hochgefahren. Diese stieg im Vergleich zum April um 0,9%, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Damit wurden die Analystenerwartungen übertroffen. Im Vormonat hatte es noch einen Rückgang von 0,4% gegeben. Überdurchschnittlich gut schnitt im Mai die Industrie in Frankreich mit einem Plus von 2,1% ab, Italien lag im Schnitt, Deutschland und Spanien schlugen sich vergleichsweise schwach.