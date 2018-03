Europas Konjunktur verliert an Schwung

Monatelang sorgte die europäische Konjunktur für positive Schlagzeilen. Doch nun scheinen sich die Aussichten eingetrübt zu haben: Nicht nur deutet die jüngste Lesung der Einkaufsmanagerindizes (PMI) darauf hin, dass sich die Expansion in der Währungsunion verlangsamt. Auch hat der Wahlausgang in Italien ein gewisses Mass an politischer Unsicherheit zurückgebracht. Der Stimmung war zudem kaum zuträglich, dass sich das Risiko eines wachsenden Protektionismus mit den jüngsten Aussagen von US-Präsident Trump verschärft hat. Wie gut geht es der europäischen Wirtschaft also wirklich?

Eine Standortbestimmung ermöglichen die Überraschungsindizes. Sie zeigen auf, wie stark neu publizierte Konjunkturindikatoren von den Markterwartungen abweichen. Die Charts machen klar, dass sich die Situation in der Eurozone seit Ende 2017 deutlich eingetrübt hat. Sowohl der Surprise Index von Citigroup als auch das Pendant von Bloomberg haben sich über die letzten Wochen deutlich zurückgebildet.