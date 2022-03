Europas Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

(Reuters) Die Wirtschaft der Euro-Zone hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine nicht so stark an Schwung verloren wie erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel im März um 1,0 auf 54,5 Punkte. Das viel beachtete Konjunkturbarometer hielt sich aber klar über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert, wie S&P Global zu der am Donnerstag veröffentlichten monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang auf 53,9 Zähler erwartet.

«Wären die Lockerungen der Corona-Eindämmungsmassnahmen nicht so stark ausgefallen wie nie seit Beginn der Pandemie, hätte sich das Wirtschaftswachstum im März noch deutlich stärker abgekühlt», sagte S&P-Global-Experte Chris Williamson. «Die Unternehmen selbst stellen sich auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum ein, wobei die Geschäftsaussichten regelrecht eingebrochen sind.» So seien die Unternehmen zunehmend besorgt über die Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft, die ja immer noch mit der Pandemie zu kämpfen habe.

Keine Entwarnung gibt es bei der Inflation. «In der Zwischenzeit hat der Krieg den bestehenden pandemiebedingten Preisdruck und die Lieferengpässe verschärft, was einen Rekordanstieg der Kosten und Verkaufspreise nach sich zog», sagte Williamson. «Das wird sich in den kommenden Monaten unweigerlich in höheren Verbraucherpreisen niederschlagen.»