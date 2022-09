Europas Wirtschaft schrumpft, aber nicht dramatisch

Dass die globale Wirtschaft noch wächst, ist den USA zu verdanken. Denn die Wirtschaft der Eurozone schrumpft. Das zeigt zumindest ein wichtiger Frühindikator der Konjunktur an: Der Einkaufsmanagerindex (Purchasing Managers Index, PMI) für die Eurozone liegt den zweiten Monat in Folge unter der Wachstumsmarke von 50. Immerhin zeigt der Wert von 49,6 keinen dramatischen Absturz an – wenn es auch der tiefste Indexstand seit mehr als zwei Jahren ist.

Der Wert für die grösste Volkswirtschaft der Region, Deutschland, hält sich trotz allen Unsicherheiten noch über 49 Punkte. Und die französische Industrie zeigt sich mit einem PMI gar in einer besseren Stimmung als im Juli. Er ist über die Schwelle von 50 geklettert. Auch die Niederlande und Irland befinden sich in der Wachstumszone. Spanien steht kurz davor. Schlusslicht ist Italien mit einem Indexwert von 48.

Weniger Neuaufträge in der Eurozone

Verantwortlich für die sinkende Industrieproduktion in der Eurozone sei der Auftragseingang, der den vierten Monat in Folge gefallen sei, erklärt Datenanbieter S&P Global. Die Auslandsbestellungen seien so stark gesunken wie seit Juni 2020 nicht mehr. «Die hohen Preise, überfüllte Lager auf Kundenseite und die Verschiebung von Aufträgen infolge der wirtschaftlichen Unsicherheit trugen allesamt mit zum Auftragsminus bei», heisst es von S&P Global. Einige Firmen klagten auch über Engpässe bei den Inputgütern.