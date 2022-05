Euroraum: Detailhandel schwächelt

(Reuters) Der Detailhandel im Euroraum schwächelt angesichts hoher Inflation und der wegen des Ukraine-Kriegs trüben Kauflaune. Die Umsätze der Branche sanken im März um 0,4% zum Vormonat und damit erstmals seit Dezember. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Minus von 0,1% gerechnet. Während das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren um 0,8% zulegte, sank der Umsatz im Versand- und Internethandel um 4,3% zum Februar. Im Vergleich zum März 2021 kletterten die gesamten Umsätze um 0,8%.

Allerdings verlor der Versand- und Internethandel binnen Jahresfrist gut 13% an Fahrt. Der Handelsverband Deutschland (HDE) kappte bereits seine Prognose für den E-Commerce. «Nach zwei Rekordjahren in 2020 und 2021 stösst das Umsatzwachstum im Online-Handel in diesem Jahr mit Blick auf die schlechte Konsumstimmung wegen des russischen Krieges in der Ukraine wohl an seine Grenzen», erklärte der HDE. Die Erlöse wachsen demnach zwar weiter, aber nicht mehr so stark wie zuletzt. Für 2022 senkt der Verband seine Umsatzschätzung auf plus 12,4% von 13,4% und damit um eine Milliarde Euro auf 97,4 Mia. €. In den ersten beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hatte der Internet-Handel mit 23% und 19% – vor allem wegen Geschäftsschliessungen während der Lockdowns – noch kräftiger zugelegt.