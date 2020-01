Eurozone: Arbeitslosigkeit bleibt niedrig

(Reuters) Die Arbeitslosenquote in der Eurozone bleibt trotz wackliger Konjunktur auf dem niedrigsten Stand seit mehr als elf Jahren. Im November verharrte sie bei 7,5%. «Das ist die niedrigste Quote, die seit Juli 2008 im Euroraum verzeichnet wurde», wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Insgesamt hatten 12,315 Millionen Personen keinen Job – ein Rückgang um 10’000 zum Vormonat und um 624’000 zum Vorjahreszeitraum. Deutschland verzeichnete mit 3,1% die niedrigsten Arbeitslosenquote, Griechenland mit 16,8% (im September) die höchste.

Der Aufschwung in der Währungsunion hat im vergangenen Jahr wegen der schwächeren Weltkonjunktur, Handelskonflikten und Brexit-Chaos an Kraft verloren. Die Europäische Zentralbank (EZB) geht von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 1,2% aus. Für 2020 erwartet sie 1,1%.