Eurozone bleibt trotz Omikron auf Wachstumskurs

(Reuters) Anders als Deutschland ist die Eurozone Ende 2021 trotz der Omikron-Welle auf Wachstumskurs geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte und eine erste Schnellschätzung bestätigte.

Im Sommer war das BIP noch um 2,3% gewachsen. Im Gesamtjahr 2021 legte die Wirtschaftsleistung im Euroraum um 5,2% zu und blieb damit hinter der Wachstumsdynamik der USA zurück: In den Vereinigten Staaten stieg das BIP voriges Jahr um 5,7%.

Ende des vergangenen Jahres hatte sich die Konjunkturlage weltweit eingetrübt. Lieferprobleme, steigende Preise und das Aufkommen der neuen Coronavirus-Mutante Omikron setzten der Wirtschaft zu. Das deutsche BIP schrumpfte im vierten Quartal um 0,7%. In Österreich ging es mit minus 2,2% noch stärker bergab. Kräftig gewachsen ist die Wirtschaft hingegen in Spanien (plus 2,0%) und Portugal (plus 1,6%). Auch Frankreich (0,7%) und Italien (plus 0,6%) blieben auf Wachstumskurs.