Eurozone: Insel der Stabilität

Die Volatilität an den Märkten hat in letzter Zeit steil zugenommen und scheint damit diejenigen zu bestätigen, die vor überhöhten Aktienbewertungen gewarnt haben. Doch obwohl der US-Aktienmarkt eine seiner schlimmsten Wochen seit der Finanzkrise erlebt hat, blieb der Markt für Staatsschulden der Eurozone relativ stabil, und die Risikoaufschläge – die sich in Zeiten volatiler Märkte normalerweise erhöhen – haben sich selbst für die Peripherieländer der Eurozone kaum geändert.

Zum Autor Daniel Gros ist Direktor des Centre for European Policy Studies.

Die Eurozone verdankt ihre vordergründige Immunität gegen die Turbulenzen an den Finanzmärkten wichtigen Verbesserungen bei den Rahmendaten der Peripherieländer: Das Wachstum hat sich erholt, und die Arbeitslosenraten sind zwar weiterhin hoch, sinken aber rasch. Die Frage ist, ob diese Verbesserungen stabil genug sind, um die fortdauernde Widerstandsfähigkeit der Eurozone sicherzustellen.

Die zentrale Sorge ist dabei, dass die aktuelle Erholung zu abhängig von den niedrigen Zinsen sei: Bei einem Anstieg der Kreditkosten würden die Schuldnerländer an der Peripherie leiden. Doch es ist nicht länger richtig, die Volkswirtschaften der Peripherie als schwache Schuldner zu betrachten. Tatsächlich weisen sie, mit Ausnahme Griechenlands, heute alle Leistungsbilanzüberschüsse auf, was bedeutet, dass sie nicht von Kapitalzuflüssen abhängig sind, sondern vielmehr ihre Auslandschulden abbezahlen.

Irgendwann nur noch Gläubigerländer?

Dies gilt sogar für Italien, das trotz seiner hohen Staatsverschuldung insgesamt einen Leistungsbilanzüberschuss aufweist. In der Vergangenheit waren Italiens externe Defizite und Überschüsse von ziemlich ähnlicher Grösse, was bedeutet, dass es kein Nettoschuldner ist. Weil seine internationale Vermögensposition ausgewogen ist, wäre eine allgemeine Zinserhöhung für das Land nicht unbedingt schlimm. Die Regierung sähe sich höheren Kosten für den Schuldendienst ausgesetzt, aber die Bürger würden höhere Einnahmen aus ihren Ersparnissen ziehen.

Spanien und Portugal dagegen würden aufgrund ihrer nach wie vor beträchtlichen Auslandschulden vermutlich leiden. Trotzdem würde es, wenn die Zinserhöhungen mit dem sich beschleunigenden weltweiten Wachstum im Einklang stünden, selbst diesen Ländern möglicherweise nicht deutlich schlechter gehen, weil das Wachstum ihnen helfen würde, ihre Auslandschulden zu bedienen.

Doch die Auswirkungen der heutigen Konstellation der Leistungsbilanzen reichen über eher kurzfristige Zinsüberlegungen hinaus. Wenn die derzeitige Situation noch ein paar Jahre anhält, könnte die Eurozone an einen Punkt gelangen, wo sie allein aus Gläubigerländern besteht, von denen einige (Deutschland und die Niederlande) eine grosse und andere (die Peripherieländer) eine kleine Netto-Auslandvermögensposition aufweisen würden.

Gefahr unsoliderer Finanzpolitik

Dies hätte wichtige politische Folgen. Zunächst einmal wären die Interessenkonflikte, die innerhalb einer derartigen Eurozone bestehen, möglicherweise sehr viel weniger akut als die, die während der Krise vor einem Jahrzehnt aufkamen, als die Gläubigerländer gezwungen waren, die Schuldner zu retten, während diese sich durch eine erzwungene Sparpolitik ausgequetscht fühlten.

Allgemeiner betrachtet würde sich die relative Macht der Gläubigerländer – besonders Deutschlands – verringern. Die von einigen Beobachtern, wie etwa George Soros, geäusserten Bedenken, dass die Eurozone ein zweistufiger Club bleiben werde, in dem die Gläubiger den Schuldnern ihre Bedingungen aufzwingen, scheinen daher übertrieben.

Das bedeutet freilich nicht, dass diese neue Dynamik ohne Risiko ist. Sollten die früheren Schuldnerländer angesichts des verringerten Drucks wichtiger Gläubiger oder geringerer Risikoaufschläge eine weniger solide Fiskalpolitik verfolgen, würde ihre Staatsverschuldung weiter steigen. Vor diesem Hintergrund könnte die nächste Krise dann ganz anders ablaufen als die letzte.

Keine grossen Kapitalzuflüsse

Als die letzte Krise in der Eurozone begann, schufen grosse Kapitalflüsse in die Peripherie Inflationsdruck; die Ressourcen verlagerten sich weg von den Exporten, und die Staatseinnahmen schienen stark zu sein. Dann kehrten sich die Kapitalzuflüsse abrupt um, was in diesen Ländern einen Rückgang der Löhne und der Preise gegenüber dem Durchschnitt der Eurozone erforderlich machte, um wieder eine Verschiebung der Ressourcen zurück in Richtung der Exporte herbeizuführen. In den meisten Ländern fielen die Staatseinnahmen, da der Rückgang der inländischen Wirtschaftsaktivität – etwa im Baugewerbe – viel stärker ausfiel als der Anstieg der Exporte. Infolgedessen gerieten die Peripherieländer in eine tiefe Rezession.

Schlimmer noch: Weil ein exportgestützter Aufschwung weniger Steuereinnahmen erbringt – die Umsatzsteuer wird für Exporte erstattet, aber auf Importe erhoben –, verwandelten sich die scheinbar starken Staatsfinanzen rasch in hohe Defizite. Im Fall Griechenlands wurde das Problem noch dadurch verschärft, dass dort während der Boomjahre die hohen Haushaltsdefizite vollständig aus Kapitalzuflüssen finanziert worden waren. Als diese Kapitalflüsse ausblieben, stürzten die öffentlichen Finanzen ab.

Heute unterliegen die Euroländer keinen grossen Kapitalzuflüssen, daher würde eine Krise nicht dazu führen, dass sie einem externen Ungleichgewicht ausgesetzt wären. Es wäre keine grosse Abwärtskorrektur bei Löhnen und Preisen erforderlich, und die Staatseinnahmen würden relativ stabil bleiben.

Konzentration auf den ESM

Sollten die Risikoaufschläge steigen, so infolge von Zweifeln der Gläubiger an der Fähigkeit einer Regierung, sich langfristig zu finanzieren, bedingt durch eine Abwärtskorrektur der Wachstumserwartungen oder ein innenpolitisches Patt, bei dem Steuerzahler und Anleihengläubiger gegeneinander stehen. Die Anleihengläubiger im Lande würden die potenziellen Risiken möglicherweise als Erste erkennen, was eine zunehmende Kapitalflucht auslösen könnte.

Unter diesen Umständen würde ein Kredit seitens des Europäischen Stabilitätsmechanismus – des Rettungsfonds der Eurozone – lediglich noch höhere Kapitalabflüsse anheizen. Trotzdem ist die Umgestaltung des ESM zu einem «Europäischen Währungsfonds» derzeit eines der Hauptthemen in der Debatte über Governance-Reformen in der Eurozone. Stillschweigendes Vorbild dabei ist der Internationale Währungsfonds, der sich seinen Ruf erworben hat, indem er die Folgen plötzlicher Umkehrungen von Kapitalflüssen bekämpft. Aber um es noch einmal zu sagen: Dies ist nicht die Art von Krise, die die heutige, weniger von Kapitalzuflüssen abhängige Eurozone erleben dürfte.

Sicherheitsventil einrichten

Statt zu versuchen, den IWF zu kopieren, sollten sich Europas Regierungen auf die Stärkung der Widerstandskraft des Finanzsystems konzentrieren, damit es ein Sicherheitsventil für den wie auch immer gearteten Druck bilden kann, der unweigerlich aus einer übermässigen Zunahme der Staatsverschuldung in einigen Euroländern herrühren würde. Käme es wirklich zu einer Krise, liessen sich die ESM-Ressourcen möglicherweise nutzen, um Dominoeffekte innerhalb des Finanzsystems der Eurozone zu verhindern, statt Ländern mit tief verwurzelten internen Problemen Kredite zu gewähren.

Nach einem schwierigen Jahrzehnt ist die Eurozone derzeit eine Insel relativer Stabilität in einem turbulenten Meer. Damit das so bleibt, müssen sich ihre Regierungen an eine grundlegende Wahrheit erinnern: Kein überwiegend landesinternes Problem wird sich je durch einen Kredit oder den Transfer von Ressourcen aus dem Ausland lösen lassen.

