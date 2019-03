Die Eurozone schwächelt

(Reuters) Der Privatwirtschaft in der Eurozone hat wegen der schwächelnden Industrie im März an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel um 0,6 Punkte auf 51,3 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Das ist der drittschlechteste Wert in den vergangenen rund viereinhalb Jahren. Das Barometer verharrt aber über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

«Die Wirtschaft der Eurozone beendete das erste Quartal verhalten», sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Die Daten signalisierten lediglich ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um 0,2%. «Zukunftsindikatoren wie Konjunkturoptimismus und Auftragsbestand deuten darauf hin, dass das Wachstum im zweiten Quartal noch schwächer ausfallen könnte», warnte der Experte.

Besonders in der Industrie läuft es derzeit schlecht. Hier schrumpften die Geschäfte so kräftig wie seit fast sechs Jahren nicht mehr. Die Handelskonflikte der USA mit China und der EU sowie die schwächere Weltkonjunktur belasten die exportabhängigen Unternehmen. Dagegen wachsen die stark auf den Binnenmarkt angewiesenen Dienstleister angesichts von sinkender Arbeitslosigkeit, steigenden Löhnen und geringer Inflation, wenn auch etwas langsamer als zuvor.