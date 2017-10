Eurozone startet solide ins vierte Quartal

(Reuters) Die Eurozone ist solide ins vierte Quartal gestartet. Das Stimmungsbarometer des Instituts IHS Markit für den Währungsraum gab zwar um 0,8 auf 55,9 Zähler nach, liegt damit jedoch ebenfalls weiter deutlich über der wichtigen 50-Punkte-Marke: «Nach einem Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt von 0,7% im dritten Quartal deutet das Barometer darauf hin, dass es bis Jahresende so weitergehen könnte», sagt Markit-Experte Andrew Harker. Optimistisch stimme insbesondere der stärkste Beschäftigungsanstieg seit über zehn Jahren. Vorreiter war abermals die Industrie, in der im Rekordtempo neue Stellen geschaffen wurden.

Die Eurozone befindet sich derzeit konjunkturell im Aufwind. Der lange Zeit wirtschaftlich hinterher hinkende Währungsraum wird einer OECD-Prognose zufolge in diesem Jahr beim Wirtschaftswachstum die USA einholen. In beiden Regionen werde das Bruttoinlandsprodukt um 2,1% zulegen, sagt die Industriestaaten-Organisation voraus.

Derweil hat speziell die deutsche Wirtschaft zum Start ins vierte Quartal etwas an Fahrt verloren. Das Barometer zur Stimmung unter Einkaufsmanagern aus der Privatwirtschaft fiel im Oktober um 0,8 auf 56,9 Punkte. Es bewegt sich damit dennoch deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern und weiter auf einem sehr hohen Niveau, wie Markit am Dienstag zu seiner Umfrage unter mehr als 800 Firmen aus dem Industrie- und dem Dienstleistungssektor mitteilte. Im September hatte der Index den höchsten Wert seit fast sechseinhalb Jahren erreicht.

«Trotz des leichten Dämpfers bleibt die Wirtschaft fundamental stark und geht mit Schwung in die Jahresendphase», sagte Markit-Experte Phil Smith. Die Neuaufträge in Deutschland zogen sogar so stark an wie seit April 2011 nicht mehr. Starkes Wachstum sei dabei sowohl im Industrie- wie auch im Servicesektor zu beobachten, so Smith.